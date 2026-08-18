Traumafeldolgozásban is segíthetnek a lélekerősítő mesék, mint A tenger dala

Az animációs filmeket nem csak élvezettel nézzük, de fejlődhetünk is általuk, hiszen a nehéz témákat, traumákat is képesek a gyerekek nyelvére lefordítva érthetővé és feldolgozhatóvá tenni. Mai világunkban sokan túlféltik a gyerekeket, pedig a szakember szerint több kárt okoz eltitkolni előlük a sokszor fájdalmas valóságot, mint a saját szintjükön beszélni nekik az élettel járó kudarcokról, veszteségekről. Ebben segíthetnek az olyan animációk, mint a 2014-es, számos díjjal elismert A tenger dala, mely közkívánatra újra a mozikba került, témája pedig az egyik szülő elvesztése miatt érzett gyász. A gyerekek megnyugvásra lelhetnek a gyönyörű történet által, utána szüleikkel a látottakról és a saját családtörténetükről beszélgetve erőt meríthetnek, mintát kaphatnak a nehézségek kezeléséhez. A reziliencia, vagyis a pszichés terhekkel való megküzdés képessége ma már gyakran használt fogalom a pszichológiában, de sok esetben a szülők sem hoznak otthonról biztos alapokat, nekik is segíthetnek a lélekerősítő mesék.