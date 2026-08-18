A mindössze két ember által készített Niu Lai első tíz napján alig talált nézőkre, majd a kezdetleges látványvilágát gúnyoló bejegyzések hatására lőtt ki a népszerűsége az interneten. A nézők immár azért váltanak rá jegyet, hogy saját szemükkel lássák, valóban olyan rossz-e, mint hírlik.
Jelenetek egy üvegházból.
Az 1970-es évek Ausztráliájában az elárvult Grace Pudel és ikertestvére, Gilbert próbálnak megmaradni egymásnak, bár különböző nevelőcsaládokhoz kerülnek. Grace egyetlen vigasza a csigagyűjtés. Az Egy csiga emlékiratai rendezője, a Golden Globe-ra jelölt Adam Elliot exkluzív interjút adott a Népszavának.
Sírva vigadás a legvidámabb barakkban, hangos röhögés a kínjainkon – tépjen bármennyire a balsors, az önirónia nagyon megy nekünk. Ha rendszert nem is tudunk váltani vizuális művészettel, maró kritikával készült rövidfilmeket nézegetve néhány percre elmerülhetünk egy olyan valóságban, egy olyan világban, ahol a brüsszeli pénzeket összeharácsoló NER-emberek önkritikusak, és ahol tényleg kijár a tockos annak, aki megérdemli. Nem mi találtuk fel a spanyolviaszt, de a humor valóban kinyit egy szelepet, amelyen át távozhat a gőz, és ilyenkor enyhül kissé a nyomás odabent. És hogy ezt első kézből megtapasztaljuk, így év vége felé elmerültünk a közéletre is rezonáló magyar animátorok világában.
Ivády Tamás animációs tervező az Örökrész című, számos díjat nyert kisfilmjében bemutatja azt a melengető érzést, amely akkor járja át a testünket, ha egy általunk szeretett ember közelében vagyunk. Az alkotó a Visszhangnak mesélt az alkotás létrejöttéről, a rajzfilmek gyártásáról, illetve a magyar animáció aranykoráról és jelenéről.
Kinek kell az oroszlánokkal eljátszatott, slágerekkel teletömött Hamlet-matiné? Podcast.
Egyre veszélyesebbnek tűnik a szabad médiatér, a véleményformáló facebookos közösségi csoportok, az influenszerek, a korlátlanul bővülő YouTube-csatornák világa. Hamis információk, tévképzetek terjednek kedvükre, összevissza alakítva a közvéleményt.
A rendező szerint az alkotás rólunk, korunk emberéről szól.
Varázslatos volt – méltatta az alkotást a rendező, Buda Flóra Anna a díj átvételekor.
Tíz év után új animációs filmmel jelentkezik Mijazaki Hajao, Oscar-díjas rendező.
Az animációs filmeket nem csak élvezettel nézzük, de fejlődhetünk is általuk, hiszen a nehéz témákat, traumákat is képesek a gyerekek nyelvére lefordítva érthetővé és feldolgozhatóvá tenni. Mai világunkban sokan túlféltik a gyerekeket, pedig a szakember szerint több kárt okoz eltitkolni előlük a sokszor fájdalmas valóságot, mint a saját szintjükön beszélni nekik az élettel járó kudarcokról, veszteségekről. Ebben segíthetnek az olyan animációk, mint a 2014-es, számos díjjal elismert A tenger dala, mely közkívánatra újra a mozikba került, témája pedig az egyik szülő elvesztése miatt érzett gyász. A gyerekek megnyugvásra lelhetnek a gyönyörű történet által, utána szüleikkel a látottakról és a saját családtörténetükről beszélgetve erőt meríthetnek, mintát kaphatnak a nehézségek kezeléséhez. A reziliencia, vagyis a pszichés terhekkel való megküzdés képessége ma már gyakran használt fogalom a pszichológiában, de sok esetben a szülők sem hoznak otthonról biztos alapokat, nekik is segíthetnek a lélekerősítő mesék.
Négy magyar alkotás is versenybe száll a hétfőtől vasárnapig tartó Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon Franciaországban, ahova a világ minden tájáról érkeztek animációs alkotások - írja az MTI.
A kék hajú és piros fülű kisfiú története először tavaly Cannes-ban varázsolta el az animáció hívet. Azóta a francia-svájci Életem Cukkiniként című kézzel mozgatott bábfilm eljutott az öt legjobb egészestés animáció közé: Cukkinival az Oscarért versenyez az elsőfilmes svájci rendező, Claude Barras. A magyar mozikban megszólaló, kivételesen színvonalas magyar szinkron rendezője Marton Bernadett.
A 13 egészestés alkotásból hat, a több órányi rövidfilmből harminc fut majd versenyben .a 14. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, amely november 23–27. között az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Puskin és az Art+ mozikban látható. A díjakról nemzetközi zsűri dönt, idén először a legjobb rövidfilmet 2000 eurós díjjal jutalmazzák. A vetítések mellett számos kiegészítő program várja a rajzfilmek szerelmeseit.
Habár a sokak által jósolt Oscar-díj jelölésről lecsúszott a Limbo-Limbo Travel című magyar animációs film, a 16 perces produkciót meghívták az egyik legrangosabb amerikai független filmfesztiválra, a Sundance fesztiválra, jelentették be szerdán.
Tizenhat animációs filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb animációs film kategóriájába - közölte a filmakadémia csütörtöki Twitter-bejegyzésében.
A Holdat elveszíti az őrzője, a Napot ellopja a földalatti szörny, a Földet káosz és sötétség fenyegeti a Münó, a holdbéli manó című francia családi animációs filmben. Poézis keveredik egy új mitológiát teremtő mese humorával: a gyerekek kedvéért a kis címadó manócskában a Pókember ambíciója és Bambi naiv világracsodálkozása ad egymásnak randevút, míg a felnőtt néző nem győz gyönyörködni az esztétikai örömöt szerző látványban.
A fiatal közönséget célozza meg az új magyar egészestés animációs film, a Manieggs - Egy kemény tojás bosszúja, amelyet február 19-től vetítenek a mozik.
Elsősorban a 15-40 év közötti, a South Park és Family Guy típusú szókimondó, erős társadalomkritikát gyakorló sorozatokon nevelkedett közönséget célozza meg Miklósy Zoltán elsőfilmes rendező Manieggs - Egy kemény tojás bosszúja című, jövő év elején a magyar mozikba kerülő egészestés animációja.
Immár tizenkettedszer rendezik meg Budapesten az Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivált.
Megmentik-e Neymarék a labdarúgást? Ez a tétje a világ egyik legnagyobb sportszergyártó cége, a Nike által készített, három részes animációs filmnek. A Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic, Tim Howard, Iniesta, Ribéry, Rooney és David Luiz alkotta csapat (a jók) a filmben legyőzi a klónokból álló gárdát (a rosszakat). De vajon az életben is így történik majd? A ma kezdődő, s egy hónapig tartó világbajnokságon tényleg diadalmaskodnak-e a jók, valóban a jogo bonito, a szép futball győzedelmeskedik-e az előkészületek számos nehézsége, a lassú és költséges építkezés és a korrupció ármánykodása felett? Egy hónap múlva a válasz is megszületik. Addig érje be a kedves olvasó a naponta megjelenő riói reflexiókkal. S persze a focimeccsekkel.
Összesen 19 filmet neveztek idén az Oscar-díj animációs film kategóriájába - jelentette be az amerikai filmakadémia.