P. L.;

Pentagon;kiszivárogtatás;halálhír;

2023-06-17 11:42:00

Meghalt a Pentagon-iratok kiszivárogtatója, Daniel Ellsberg

1971-ben ő tárta a nyilvánosság elé, hogy az amerikai kormány rendszerszinten hazudott a vietnámi háborúról.

92 éves korában elhunyt Daniel Ellsberg, egykori katonai elemző és háborúellenes aktivista, aki 1971-ben kiszivárogtatta a sajtónak a Pentagon-iratok néven elhíresült dokumentumokat, amelyek bemutatták, hogy az amerikai kormány szisztematikusan megtévesztette a közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. A hírt családja jelentette be - írja a CNN.

Daniel Ellsbergnél márciusban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot, az orvosok akkor azt jósolták, hogy 3-6 hónapja lehet hátra, de az idős férfi lemondott a kemoterápiás kezelésről. A család közleménye szerint kaliforniai otthonában érte a halál pénteken.

Ellsberg nevéhez az Egyesült Államok történetének egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügye fűződik. 1971-ben a New York Times-nak fedte fel, hogy Washington pontosan tudta, a vietnámi háborút nem fogják megnyerni, ezért életét a békének és az átláthatóságnak szentelte, később pedig társalapítója lett a Freedom of the Press Foundationnek Az 1960-as években a Rand Corporation védelmi elemzőjeként dolgozott, itt fért hozzá azokhoz a titkosított dokumentumokhoz, amelyek bizonyították az amerikai kormány szisztematikus hazugságait - ez okozta kiábrándulását, s hogy végül kiszivárogtatta a dokumentumokat, összesen mintegy 7000 oldalt.

Az iratok Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy és Lyndon B. Johnson elnökségére nézve is terhelő bizonyítékokat szolgáltattak. Kiderült, hogy miközben a vezető amerikai tisztviselők rendre optimistán nyilatkoztak a vietnámi háborúval kapcsolatban, valójában Robert McNamara akkori védelmi miniszter már 1967-ben figyelmeztette Lyndon B. Johnson elnököt a várható kudarcra.

A szivárogtatás kezdete után a Nixon-adminisztráció - nyíltan szembemenve a sajtószabadsággal - megtiltotta a New York Times-nak az információk további közzétételét, mire Daniel Ellsberg továbbította az iratokat a Washington Postnak. A kormány mindkét lapot beperelte, de vesztett. Ellsberget azonban kémtevékenység címén 115 év börtönre ítélték, s azért szabadulhatott ki, mert kiderült, hogy a Nixon-féle vezetés lehallgatta a beszélgetéseit.

„Daniel az igazság keresője és hazafias igazmondó, háborúellenes aktivista, szeretett férj, apa, nagyapa és dédapa volt, sokak számára kedves barátja és még többeknek inspirálója. (...) Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni” - olvasható a halálhírt bejelentő családi közleményben.