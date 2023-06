Novák Katalin Berlinben találkozott Olaf Scholz kancellárral

Á. B.;

Itt tárgyalt több államfővel is.

Novák Katalin köztársasági elnök találkozott Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnökkel és Olaf Scholz kancellárral, valamint Vahagn Hacsaturján örmény elnökkel Berlinben, a Speciális Olimpiai Világjátékok megnyitója alkalmából - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A magyar államfő a Twitter-oldalán vasárnap azt írta, tartalmas beszélgetést folytatott a német kancellárral, a német elnökkel tartott eszmecserén pedig megállapították: sokat tehetnek országaik jó kapcsolataiért.

Az örmény államfővel folytatott megbeszélésével kapcsolatban Novák Katalin közölte, alig várja, hogy üdvözölhesse Asot Szmbatján örmény nagykövetet a szeptemberi budapesti demográfiai csúcson.

Novák Katalin szombaton részt vett a Speciális Olimpiai Világjátékok megnyitó ünnepségen a berlini Olimpiai stadionban, ahol a magyar olimpikonok a vezetésével vonultak fel a csaknem 200 résztvevő ország csapatai között.

Vasárnap az államfő a speciális olimpia 25 méteres gyorsúszás negyeddöntőjét nézi meg magyar szurkolókkal.

A Speciális Olimpiai Világjátékok 16. nyári játékán Berlinben csaknem 200 országból mintegy hétezren vesznek részt. A versenyzők 26 sportágban mérik össze tudásukat a június 25-ig tartó eseményen, a 77 tagú magyar csapat sportolói 15 sportágban indulnak.

