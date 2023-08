Á. B.;

LMP;állambiztonsági múlt;ügynöklista;

2023-08-23 14:35:00

Huszonnyolcadik alkalommal is benyújtotta az ügynöklistákat nyilvánosságra hozó törvényjavaslatát az LMP

Az ellenzéki párt szerint nemzeti érdekként akarják eladni, hogy az egykori állambiztonság embereit homályban tartják.

Az LMP a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján, szerdán, huszonnyolcadik alkalommal is benyújtja az állambiztonsági múlt feltárását célzó törvényjavaslatát - mondta online sajtótájékoztatóján az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke az MTI híre szerint.

„A diktatúra titkaira nem lehet demokráciát építeni” - fogalmazott Keresztes László Lóránt. Kijelentette azt is: 2014 óta próbálnak érvényt szerezni az előterjesztésnek, amely segítene látni, hogy az egykori kommunista állambiztonság fenntartói miként hálózták be a rendszerváltó pártokat. Tudni szeretnék azt is, hogy az állambiztonság egykori emberei miként váltották politikai hatalmukat gazdasági hatalommá és milyen máig ható folyamatokat indítottak el.

A tisztánlátást azonban a Fidesz-KDNP többség huszonhét alkalommal, vita nélkül akadályozta meg - jelentette ki. Hozzátette azt is: a rendszerváltás óta hivatalban lévő minden eddigi kormányt is súlyos felelősség terheli mindezért.

Felidézte, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tavasszal egy interjúban beszélt azokról az okokról, amelyek miatt akadályozzák az LMP javaslatának megvitatását. Ez alapján kijelentette, szerinte a kormánypártok már „nemzeti érdekként akarják eladni, hogy az egykori állambiztonság embereit homályban tartják".

Hangsúlyozta: Semjén Zsolt érvei cáfolhatók, ezért arra kéri a kormánypárti politikust, adjon lehetőséget ezek nyilvános megvitatására.