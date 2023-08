Népszava;

Vidnyánszky Attila;Színházi Kritikusok Céhe;

2023-08-23 21:09:00

Vidnyánszky Attila visszautasította a Nemzeti Színház Színikritikusok díjára való idei jelölését

A díjátadó szeptember 17-én lesz a Katona József Színházban.

A Színikritikusok díja legjobb díszlet kategóriájának idei három várományosa között megtalálható a Nemzeti Színház Don Juan című előadásának díszlete, amelyet a Numen / For Use csapata és Ivana Jonke közösen tervezett. Nemrég azonban Vidnyánszky Attila levélben utasította vissza a Nemzeti Színház Színikritikusok díjára való idei jelölését.

Többek közt azt írta Céhnek: "a Színházi Kritikusok Céhe jelölési eljárását hosszú évek óta szakmaiatlannak és politikailag motiváltnak tartom, és a Nemzeti Színház vezetőjeként nem szeretném semmilyen módon legitimálni ezt az ideológiai szándékot. Mivel meglátásom szerint az elmúlt években sajnos nem történt változás a céh tendenciózus eljárásában, ezért arra szeretném kérni Önöket, hogy tartsák tiszteletben korábbi kérésemet." A levél előzménye egy 2018-as levélváltás volt, amikor a kritikusok a legjobb előadás díjára jelölték a Vidnyánszky által rendezett Bánk bánt, ugyancsak a Nemzeti Színházból. Ebben a levélben az igazgató azt kérte a céhtől, hogy „állítsanak más jelöltet az általa rendezett előadás helyére”, a céhet pedig már akkor is politikai elfogultsággal vádolta.

A Színházi Kritikusok Céhe most nyílt levélben válaszolt, melyben többek közt ez áll: "a szavazási folyamat szuverén kritikusok egyéni ízlésén alapszik, semmilyen körülmények között nem áll módunkban visszavonni a Numen / For Use és Ivana Jonke jelölését. Nem lehetséges megmásítani, hogy a színikritikusok az évad mely teljesítményét tartják a leginkább kiemelkedőnek, akkor sem lenne az, ha maguk a jelöltek kérnének minket erre."

A díjátadó szeptember 17-én lesz a Katona József Színházban, a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának rendezésében és szereplésével.