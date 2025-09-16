A céh különdíját Mácsai Pál alapító igazgató kapta.
Négy előadás alkotóit nyolc díjra jelölte a budapesti Katona József Színházból a 2023/24-es évadból a Színházi Kritikusok Céhe, amely idén 45. alkalommal adja át a Színikritikusok díját.
Egy országos színházi fesztivál válogatása kizárólag a színházi előadások minőségén alapulhat, ezért fölösleges a kőszínházi és a független produkciókat szétválasztani a Színházi Kritikusok Céhe szerint.
A díjátadó szeptember 17-én lesz a Katona József Színházban.
Az életműdíj mellett 15 kategóriában adták át a 2018/2019-es színházi évad legkiemelkedőbb színházi teljesítményeit elismerő díjakat.
Radnóti Zsuzsa dramaturg kapja idén a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját. Az elismerést szeptember 21-én a Budapest Bábszínházban adják át a Színikritikusok Díjának gálaestjén.
Közzétette a Színházi Kritikusok Céhe a Színikritikusok díjára jelöltek névsorát; a szervezet 37. alkalommal nyújtja át az előző évad legkiemelkedőbb színházi teljesítményeinek járó elismerést szeptemberben.
Közös közleményt írt a Színházi Kritikusok Céhe, a Színházi Dramaturgok Céhe, a Független Előadó-művészeti Szövetség, a Magyar Színházi Társaság.
Mert tényleg annyira jó, annyira jó nézni színpadon, filmen, kisfilmen, szatírában, hallgatni azt a rendkívül megnyugtató selymes hangot, ahogy mesét mond, szóval persze, hogy díjazzák "unos-untalan", jól teszik.
„Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád kártékony csótány. Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!” Ezt a szöveget Radnai Márk ifjú rendező írta a jeles kritikusnak, Koltai Tamásnak a facebookon. A kritikus pedig megosztotta, így hamar viták kereszttüzébe került. A dicstelen bejegyzést Koltai véleménye váltotta ki a Closer című produkcióról, amit az Átrium Film- és Színházban mutattak be, Radnai rendezésében.
"A Színházi Kritikusok Céhe elfogadhatatlannak tartja, hogy miután a Pécsi Országos Színházi Találkozó eddigi gyakorlata szerint zsűritagnak jelölte egyik tagját, akit a Magyar Teátrumi Társaság nem fogadott el, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) a kritikuscéh delegáltja mellett nem állt ki, valamint a céh vezetőségének megkérdezése nélkül beleegyezett más kritikus meghívásába.
Nem fogadta el a jeles kritikus, Csáki Judit zsűritagnak való jelölését a Színházi Kritikusok Céhétől a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjának minősítéséhez, a két tulajdonos, a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság. Indoklást az erről szóló értesítés nem tartalmazott, ami így nyilvánvalóan elfogadhatatlan.