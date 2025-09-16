Minősíthetetlen színházi csótányozás

„Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád kártékony csótány. Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!” Ezt a szöveget Radnai Márk ifjú rendező írta a jeles kritikusnak, Koltai Tamásnak a facebookon. A kritikus pedig megosztotta, így hamar viták kereszttüzébe került. A dicstelen bejegyzést Koltai véleménye váltotta ki a Closer című produkcióról, amit az Átrium Film- és Színházban mutattak be, Radnai rendezésében.