M.A.;

Budapest;Karácsony Gergely;Üllői út;kerékpársáv;

2023-08-24 13:27:00

Karácsony Gergely: Először az Orbán-kormány épített elkerített biciklisávot az Üllői úton

A főpolgármester az állítása alátámasztására egy, a Nemzeti Kerékpáros Stratégiából származó képet is közzétett.

„Találjátok ki, ki építette az első pollerekkel védett kerékpársávot, egyébként épp az Üllői úton! Megmondom: a kormány” – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester. Erről pedig egy korábbi, a kormány által elfogadott Nemzeti Kerékpáros Stratégiából való képet is mellékelt, hozzátéve, hogy a pollerek sajnos az elmúlt években eléggé elhasználódtak.

A főpolgámester felidézte, hogy az MVM Dome megépítése során új kerékpársávokat hoztak létre mindkét oldalon, amelyeket műanyag terelőbójákkal védtek, szerinte nagyon helyesen. A Nemzeti Kerékpáros Stratégia egyébként szintén a kerékpársávok fizikai elválasztását szorgalmazza.

Karácsony Gergely úgy véli, borzasztó károkat okoz hazánknak az a politika, amely nem azt nézi, hogy mik a helyes és a helytelen dolgok, mi a jó és mi a rossz, hanem folyton azt akarja az emberek fejébe verni, hogy kik a „jók” és kik a „rosszak”.

– Akkor legyen világos: a kerékpársávokat, ahogyan a járdákat is, az autósávoktól elválasztani jó dolog. Segíti az autósokat a szabályok egyértelműsítésével, és védi a védtelen közlekedőket. Életeket menthet. Nemcsak a főváros, de a kormány szerint is, hiszen az általa elfogadott stratégiában is ez szerepel. Az embereket hergelni, a politikai ellenfeleket ha van rajta sapka, ha nincs alapon hazug módon gyalázni, a sajátjainkat meg mindenből kimagyarázni, rossz dolog – tette hozzá a főpolgármester.

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy a biciklisávok miatt szópárbajba keveredett egymással a Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a főváros.

Az OMSZ a közösségi médiában jelezte, hogy nagyban megnehezítik a mentőautók közlekedést az újonnan kialakított biciklisávok. Szerintük ugyanis ezek túl keskenyek, hogy közlekedhessenek rajtuk, ráadásul egy-egy helyszínen megnehezítik a parkolást is. A főpolgármester kabinetfőnöke ezt követően szóvá tette, hogy a poszthoz mellékelt helyszínen korábban autók parkoltak, amelyek nem zavarták a szervezet sajtósát, ellenben az első védett kerékpársáv igen. Egyben közölte, megkérte kollégáit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Országos Mentőszolgálattal, és közösen találjanak megoldást az esetlegesen felmerülő problémákra.

Később a taxisok is bírálták az elválasztott kerékpársávokat.

A csütörtöki Kormányinfón egy újságírói kérdésre Gulyás Gergely is megszólalt a témában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy vélte, a „fővárosi autós üldözés” újabb fontos fejezete történik. Eddig ugyanis Budapest megelégedett azzal, hogy „csak azokat büntesse, és illesse megvetésével”, akik autóval járnak. Most viszont már azoknak is megnehezíti az életét, akik dolgoznak a járművükkel, vagy életeket mentenek, ennek pedig még a jogi megítélése is vitatható. – Ha valaki gyűlöli az autósokat sem teheti lehetetlenné, hogy a rendőrök, mentőautók akadálytalanul közlekedhessenek – jelentette ki.