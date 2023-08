nepszava.hu;

pénz;vagyon;Hegyvidék;luxusvilla;felszólítás;páncélszekrény;Mészáros Lőrinc;

2023-08-24 15:39:00

Páncélszekrényt vittek Mészáros Lőrinc budapesti villája elé, hogy abba tegye vissza az emberek pénzét

A lehetőséget egy performansz keretében ajánlották fel a leggazdagabb magyarnak, mert kell a pénz kórházra, iskolára, vasútra, rezsire és a fiatalok jövőjére is.

„Adjátok vissza, amit elvettetek tőlünk! A magyarok” – ezzel a nemezti színű felirattal állított egy páncélszekrény Mészáros Lőrinc XII. kerületi villája elé csütörtökön egy tiltakozó – tudósított az akcióról a 444. A performansszal Keresztény Zoltán nevű jogász akarta így Orbán Viktor gyermekkori barátjának a tudomására hozni, hogy a miniszterelnökkel ellentétben ő nagyon is tudja, hogy hol van a magyarok pénze.

Lapunk is beszámolt a miniszterelnök június végi Facebook-videójáról, amelyben az uniós csúcstalálkozó helyszínéről a következőképpen jelentkezett: „Ez itt Brüsszel. Hamarosan kezdődik a miniszterelnöki csúcstalálkozó. Egyetlen dolgot kérdez most itt Brüsszelben mindenki: hová lett a pénz.” Más kérdés, hogy Orbán Viktor ezt Ursula von derr Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől már nem merte megkérdezni.

Keresztény Zoltán, akinek nem ez az első tiltakozó akciója, a Facebookon közvetlenül Orbán Viktornak is üzent: „Nos, kedves miniszterelnök elvtárs ott van a magyarok uniós pénze, bent abban a luxusvillában, az óriási páncélszekrényben és az onnan felügyelt bankszámlákon. Ezért mi is vittünk oda egy páncélszekrényt, amibe kérjük vissza, a magyaroknak járó, igazságtalanul elvett uniós milliárdokat. Kérjük vissza, mert szükségünk van rá: kell kórházra, iskolára, vasútra, rezsire és a fiatalok jövőjére” – jelezte a jogász, megjegyezve: – Nem keresztényi cselekedet elvenni a másét. De ha már így történt, az igazán keresztényi dolog az lenne, ha most – a gazdasági válságban – szépen visszaadnák nekünk, hogy mi is saját lábra tudjunk állni.