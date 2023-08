MTI-Népszava;

2023-08-25 15:48:00

Kirúgták az ukrán katasztrófavédelem vezetőjét

Egy repülőszerencsétlenséghez vezető mulasztás és korrupciógyanú is felsejlik a háttérben.

Eegy belső ellenőrzés nyomán a kijevi kormány menesztette Szerhij Krukot, az ukrán katasztrófavédelem, az Állami Sürgősségi Szolgálat vezetőjét – közölte Ihor Klimenko belügyminiszter pénteken a Telegramon, hozzátéve, hogy a vizsgálat eredményei alapján további személycserék várhatók. A szolgálat vezetésével az eddigi helyettest, Volodimir Demcsukot bízták meg.

Bár a belügyminiszter nem részletezte a vezetőváltás okait, az Ukrajinszka Pravda a bejelentéssel kapcsolatban kiemelte, augusztus elején az Ukrán Állami Nyomozóiroda (DBR) azt a gyanította, hogy a sürgősségi szolgálatnál tapasztalt mulasztások hozzájárultak az idén január 18-i helikopterbalesethez, amelyben meghalt Denisz Monasztirszkij akkori belügyminiszter és a rendőrség több vezetője.

A lap egy másik ügyet is említett, a 2022. február 16-án kinevezett Szerhij Kruk anyósa, Tamara Kricko nem sokkal később három lakás tulajdonosa lett a nyugat-ukrajnai Rivnében, és elrendelte egy drága nyaralóház építését is. Lapunk is beszámolt arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ez év tavaszán, az európai uniós tagság miellőbbi elnyerése érdekében szigorú korrupcióellenes harcot hirdetett. Legutóbb a katonai sorozóközpontoknál derítettek fényt visszaélésekre, a nyáron pedig az igazságszolgáltatásban is tisztogatás kezdődött.