2023-08-25 17:14:00

A Petőfi hídon száguldozott L. L. Junior és G.w.M, rendőrségi vizsgálat indult ellenük

A két rapper szórakoztatónak szánt gyorsulási versenyét az Instagramon. A megengedett sebesség több mint a duplájával próbálgatták, melyik autó a BMW vagy a Mercedes jobb-e.

Hivatalból indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság azzal a videófelvétellel kapcsolatban, amelyet L. L. Junior néven ismert hazai rapper készített és tett közzé csütörtök este az Instagram-oldalán, és amelyen egy Mercedesben látszik, amint óránként 100 kilométer sebességgel hasít a Petőfi hídon Budáról Pest felé, ahol a KRESZ szerint legfeljebb 50-nel lehetne hajtani – derült ki a 24.hu pénteki cikkéből. A felvétel azt is mutatja, hogy egy BMW elhúz a Mercedes mellett, amit utóbbi pesti hídfőnél beért, annak az autónak a volánjánál pedig egy másik rapper, G.w.M integet.

Azért, hogy a helyzet még egyértelműbb legyen, L. L. Junior a videón még kommentálja is a látottakat: – Ezek a BMW-sek, gyerekek! 130-cal, döbbenet! Ki ez?

A 24.hu megemlíti, hogy a felvételt közzétevő posztban, amely a hivatalos oldalon jelenleg már nem található, L.L. Junior azt is megszavaztatta követőivel, hogy a Mercedes vagy a BMW márkájú autók a jobbak. A lap érdeklődésére a videózó rapper azt mondta: „Széttárom a kezem azelőtt, miért nem indít a rendőrség eljárást azok ellen, akik folyamatosan marihuánafogyasztásról posztolnak. Azt nem értem. Én nem veszélyeztettem senkit, vállalom a felelősséget és a következményeket. Sajnálom a negligens magatartást, és továbbra sem áll szándékunkban gondatlan vezetésre buzdítani a fiatalokat.”

2023. július elsején hajnalban az Árpád hídon tragédiával, egy biciklis halálával végződött egy baleset. A vétkes sofőr, egy férfi Mercedesével 137 kilométer per órás sebességgel száguldott több autóval együtt. A sofőr jelenleg is letartóztatásban van, az ellene indított büntetőeljárásban közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítják. Amint arról a Népszava is beszámolt, a történtek után egy hónappal szintén volt egy őrült gyorshajtó az Árpád hídon, ő 150-nel száguldott.

Az Árpád hídi tragédia megdöbbenést keltett és sokan a közúti közlekedés szabályainak, illetve a kiszabható büntetéseknek a szigorítását követelték a gyorsulási versenyek résztvevőivel, az emberéleteket veszélyeztetőkkel, illetve balesetet okozókkal szemben. A rendőrség a történtek után megszigorította az ellenőrzéseket, és több helyen is lecsapott az illegális gyorsulási versenyzőkre. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a július 27-i kormányinfón arról beszélt, hogy szándékos emberölésnek kell minősíteni a gyorsulási versenyeken történő haláleseteket.

A főváros közben még több sebességmérő kamera kihelyezéséről döntött, Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának azt nyilatkozta, megfontolná, hogy az illegális gyorsulási versenyek résztvevőitől kobozzák el az autót, az MSZP pedig a Btk.-t is szigorítaná a gyorsulási versenyek miatt, illetve végleg eltiltaná azokat, akik részegen vezetnek.