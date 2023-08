P. L.;

tárgyalások;Ferenc pápa;Novák Katalin;Volodimir Zelenszkij;

2023-08-28 12:01:00

Novák Katalin: Az ukrán elnök azt ígérte, kész megadni a magyar kisebbségnek azokat a jogokat Kárpátalján, amelyeket az ukránok is megkapnak Magyarországon

A köztársasági elnök erről és a Ferenc pápánál tett látogatásáról is beszélt.

Interjút adott az Indexnek Novák Katalin köztársasági elnök, ebből egyebek közt kiderült, mivel töltötte az idejét a kijevi kormányzati negyed óvóhelyén, miről tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bunkerében, s arról is, hogy mire kérte meg Ferenc pápa a Vatikánban.

Az államfő az interjúban elmondta, nem érte meglepetésként a légiriadó, de a bunkerbe lemenni ettől függetlenül szokatlan érzés volt. Az állam- és kormányfőket egy föld alatti, mínusz 3. szinten lévő helyiségbe kísérték, ahol voltak székek, asztalok és víz. Egy idő után kimerítették az előre eltervezett témákat és kialakult egy kötetlenebb beszélgetés, ami persze elsősorban politikai természetű volt. Példaként a moldáv és a finn miniszterelnökkel való beszélgetéseit említette, előbbinek az EU-csatlakozási szándékáról volt szó, utóbbi a NATO-csatlakozás magyar támogatását köszönte meg. Novák Katalin megígérte neki, hogy a maga részéről Svédország csatlakozását is szorgalmazza.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel most először tárgyalt hosszabban négyszemközt. Az ukrán államfő elmondta neki, hogy Kárpátalja jelenleg Ukrajna legbiztonságosabb régiója, hosszú távon is erőforrásként tekint rá. Megköszönte az eddigi magyar segítséget és a kárpátaljaiak helytállását. Novák Katalin kifejtette neki, kölcsönös érdek, hogy a Kárpátalján élő mintegy 150 ezer fős magyar kisebbség tagjai teljeskörűen tudják gyakorolni kisebbségi jogaikat. Ebben a tekintetben érdemi előrelépésre van szükség - hangsúlyozta, majd a következő kérdésre elmondta, hogy konkrét lépéseket fognak tenni.

- fogalmazott Novák Katalin, hozzátéve, a Magyarországon élő ukrán kisebbség tagjai szerinte nagyon kiterjedt jogokat élveznek, és ez így van jól. Kitért emellett arra is, hogy Magyarország szeretne csatlakozni ahhoz a Zelenszkij kezdeményezésére elindult „békeformulához”, amelyben már több mint 40 ország vesz részt. Ezt az ukrán elnök örömmel fogadta. A tárgyalást összességében „kendőzetlenül őszintének” minősítette Zelenszkijjel.

A Ferenc pápánál tett látogatásáról szólva Novák Katalin kifejtette, a fő téma a békevágy előmozdítása volt. A katolikus egyházfő a nők, a női vezetők szerepét kiemelten fontosnak tartja, mert szerinte ők sokkal inkább keresik a konfliktusok megoldását, mint a férfiak, ezért Novák Katalinra személy szerint is nagyban számít. A háború kihívásai mellett beszéltek a hagyományos családi értékek szerepéről is, Ferenc pápa megkérte a magyar köztársasági elnököt, hogy álljon ki továbbra is ezek mellett, s támogassa a fiatalokat abban, hogy bátran merjenek igent mondani a családalapításra, még akkor is, ha karrierre vágynak. Beszéltek arról is, hogyan lehetne tervvé alakítani a család iránti vágyat azoknál, akik csak általánosságban ábrándoznak arról, hogy egyszer majd szeretnének gyerekeket. Körülbelül 50 percig tartott a beszélgetésük, ami így jócskán meghaladta a szokásos magánaudiencia kereteit.