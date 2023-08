Á. B.;



2023-08-28 11:33:00

Megint letörték a Margit hídi kőkereszteket

Úgy fest, nem lehet megakadályozni, hogy egyesek a totálisan értelmetlen rombolásban leljék a legnagyobb örömüket.

Újra kereszteket törtek le a Margit hídon található koronákról - tudatta a Magyar Nemzettel egy olvasó.

A közlés szerint a Pest felé vezető oldalon található kőkereszteket törték le egyenlőre ismeretlen elkövetők.

Sajnálatosan már nem ez az első eset, hogy egyesek megrongálják a Szent Korona kőkeresztjeit. Pár évvel ezelőtt mi is hírt adtunk róla, hogy két tizenéves fiatal besétált a rendőrségre és feladta magát, mivel felismerték magukat a nyilvánosságra hozott híradásokban. Tettüket állítólag nagyon megbánták. Volt olyan is, hogy két, erősen ittas fiatal a hidat díszítő kőkoronák közül nyolc darabról letörte a kőkeresztet. Akadt olyan is, aki olyan ügyetlen volt, hogy a Dunába ejtette a műtárgyat.