Korom Milán;Batka Zoltán;R. Hahn Veronika (London);

Budapest;olimpia;Atlétikai vb;olimpiarendezés;

2023-08-29 13:16:00

Fellelkesültek a kormánytagok, de valójában szinte sehol nem éri meg olimpiát rendezni

Még véget sem ért a budapesti atlétikai vb, de a kormánytagok máris arról beszélnek: Budapest készen áll arra, hogy végre olimpiát rendezzen. A céldátum 2036.

„Ha több darabban is, de már rendeztünk olimpiát” – jelentette ki a hét végén Orbán Viktor miniszterelnök, s rámutatott, habár a nyári olimpiák összesített éremtáblázatán az első tízben vagyunk, csak mi nem rendezhettünk még ötkarikás játékokat. „Ez nem maradhat így az idők végezetéig!” – hangoztatta.

A Népszava a vb-t lezáró hétfői sajtótájékoztatón az ügyben Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt, a világbajnokság kormánybiztosát kérdezte.

„Bízunk benne: ha legközelebb olimpiai helyszínről kell dönteni, akkor az illetékesek szívesen visszatérnének majd Budapestre, mivel nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk” – kezdte válaszát Schmidt, s rámutatott, hogy az elsődleges feladat a Magyar Olimpiai Bizottságra és Budapest vezetésére vár, az ő feladatuk meggyőzni a társadalmat arról, hogy „jó az, ha van itt egy olimpia”, majd pedig közösen kell a nemzetközi döntéshozók felé deklarálni a rendezési szándékot. „Meg kell várni a 2024-es önkormányzati választásokat – folytatta Schmidt –, Karácsony Gergellyel több ízben találkoztam, formálisan el is hangzott ezzel kapcsolatban több minden. Meglátjuk, hogy a 2024-ben megválasztott polgármester miképp áll az ügyhöz” – mondta az államtitkár, s leszögezte: társadalmi támogatottság nélkül nem lehet olimpiát rendezni.

Mivel a következő három ötkarikás helyszín már megvan (sorrendben: Párizs, Los Angeles, Brisbane), az első szóba jöhető időpont 2036, amiről vélhetően 2026 végén születik döntés. Akkor már nem Thomas Bach lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. A német sportdiplomata 2025-ben leköszön, s meglehet, helyét éppen a Budapesten a Nemzetközi Atlétikai Szövetség élére újraválasztott Sebastian Coe veszi át. Legalábbis a 66 éves sportvezető korábban nem zárta ki, hogy indul a NOB-elnöki tisztért.

„S mivel Coe szuperlatívuszokban beszélt az atlétikai vb-ről, nem mellékes, ő miképp vélekedne, ha bejelentkeznénk a 2036-os játékokra” – folytatta Schmidt.

A személyes kapcsolatrendszer manapság fokozott jelentőséggel bír (nem lehet véletlen az sem, hogy Fürjes Balázs korábbi kormánybiztos NOB-tagságra apellál), mivel a helyszínkijelölés menetrendje megváltozott: már nem pályázatot kell benyújtani a NOB-hoz, hanem egyfajta lobbitevékenységet foly­tatni.

Arra semmi garancia nincs, hogy 13 év múltán újra európai város lesz a házigazda, főleg, ha Egyiptom és Szaúd-Arábia is komolyan harcba száll, nem beszélve az ázsiai aspiránsokról. Mindazonáltal a jelöltek száma az utolsó pillanatban is megcsappanhat: az elszálló költségek miatt kizárólag a glóbusz leggazdagabb városai kandidálnak, azok is nagyon körültekintően (lásd még a Nemzetközösségi Játékokról szóló keretes írásunkat), illetőleg az autoriter rezsimek, ahol a személyes indíttatás felülírja a társadalmi kérdéseket. Nem véletlen, hogy minden idők legdrágább olimpiája a ­2014-es szocsi volt, Oroszországban úgy tartják, a túlárazott beruházások a Putyinhoz hű oligarchák kifizetését ugyancsak szolgálták.

Kínában szintén döbbenetesen elszaladtak az árak. A 2022-es téli seregszemlét eredetileg 1,6 milliárd dollárért igyekeztek tető alá hozni, amiből a hivatalos jelentések szerint 3,9 milliárd lett. Ám ha a játékokkal összefüggő valamennyi kiadást számoljuk, a teljes összeg meghaladja a 38,5 milliárd dollárt. Ez az eredeti költségvetés 24-szerese.

Noha időközben megvalósult a Nemzeti Atlétikai Központ (246 milliárd Ft), a Puskás Aréna (190), az MVM Dome (119), a Duna Aréna (44), további elképesztő összegű kiadásokra volna szükség, reptér- és metróvonal-bővítésre, úthálózat-fejlesztésre, területrendezésre, és a sor hosszasan sorolható. A 2024-es kandidatúra előtt a Price­waterhouseCoopers iroda által készített tanulmány 774 milliárd forintra becsülte az előkészületek összegét. 2015-ben. Reálértéken számolva ez a summa alhangon ennek a másfélszerese.

Egy országnak azt kell eldöntenie, hogy ezt a pénzt esetleg el tudja-e költeni nemesebb, társadalmilag hasznosabb feladatokra.

Ma úgy fest, a döntéshozók számára ez a kérdés nem létezik.