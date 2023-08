MTI-Népszava;

2023-08-29 16:42:00

Szijjártó Péter megerősítette, évente tízezer tonna akkumulátort hasznosítanak majd újra Alsózsolcán

Az Orbán-kormány csaknem ötmilliárd forint közpénzzel támogatja a szlovéniai vállalkozást, és abban bízik, hogy a beruházással körkörössé, azaz hulladékmentessé teszik akkugyártást Magyarországon.

A világ legmodernebb technológiájú akkumulátor-újrahasznosító üzemét építi meg a szlovén Andrada-csoport Alsózsolcán, tízmilliárd forintnyi értékével ez minden idők legnagyobb szlovén beruházása Magyarországon, amellyel évi tízezer tonna akkumulátort lesz képes újrahasznosítani Alsózsolcán; a kormány a projektet 4,7 milliárd forinttal támogatja, ezáltal hozzájárulva kétszáz új munkahely létrehozásához – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Szlovéniában az állami hírügynökség szerint. A tárcavezető ezzel megerősítette a borsod24.hu portál napokkal ezelőtti értesülését.

– Ezzel biztosítani tudjuk azt, hogy az elektromos akkumulátorgyártás teljes egészében környezetterhelés nélkül megy végbe, és hogy az elektromos akkumulátorok újrahasznosítása is így már biztosított lesz – hangsúlyozta Szijjártó, aki szerint „a világ autóipara forradalmi átalakuláson megy keresztül, s ez az elektromos átállás részben politikai döntések következménye, részben pedig környezetvédelmi szükségszerűség”. Utóbbi alátámasztására, valamint a várható lakossági tiltakozásokkal szembeni elővágásként a miniszter azt állította, hogy az Andrada-csoport a magyarországi környezetvédelmi szabályoknál négyszer szigorúbb előírásokat tart önmagára nézve kötelezőnek.

A hírek szerint szükség is lehet a szigorra a Miskolchoz közeli ötezres lélekszámú településen, ugyanis éppen a napokban vonták vissza itthon egy hasonló profilú, dél-koreai tulajdonú üzem engedélyét Bátonyterenyén sorozatos szabálysértések miatt, ahogy arról lapunk is beszámolt, volt itt robbanástól kezdve a mérgezésen át több, emberéleteket is veszélyeztető esemény.

A borsodi portál azt írta, hogy akkufeldolgozó üzemben – Borsod Abaúj Megyei Kormányhivatal közleménye szerint – nikkel, kobalt, mangán és lítium (Ni, Co, Mn és Li) kinyerését végzik majd. A tevékenységhez a cég egyidejűleg 40 tonna veszélyes hulladékot tárolna a telephelyen. A tervezett napi járműforgalom 20 db személygépkocsi és 2 db nehéz tehergépkocsi. A telephelyen véggázkezelő és porleválasztó létesítését tervezik, az úgynevezett technológiai szennyvizet pedig elszállítanák.