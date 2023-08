Vas András;

Barcs;

2023-08-30 10:19:00

Agy nélkül elszórtak 400 millió forintot az üresen álló barcsi turisztikai központra, a polgármester inkább mélyen hallgat

Novák Katalin a márciusi átadáson ecsetelgethette, milyen előnyei vannak az uniós tagság előnyeit, arra viszont senki sem gondolt, hogy egy ilyen központot működtetni kell.

– Ember nem tudja, minek épült ez ide! Átadták nagy csinnadrattával, még a köztársasági elnök is itt biciklizett, aztán a megnyitó után szépen összepakoltak, bezártak mindent és azóta sem nyitott ki – tárta szét a kezét Attila a lezárt, barcsi mobilitás központ előtt.

A hajdani kikötő melletti sótárolóból 400 millió forintos döntően uniós finanszírozású horvát-magyar projekt során turisztikai bázissá átalakított, márciusban Novák Katalin vidékjárásának egyik epizódjaként átadott épület – amelynek a pályázati kiírás szerint tavaly augusztus végére kellett volna elkészülnie – ünnepélyes avatásán az államfő még azt ecsetelte, a Dráva parti kisvárosban megvalósult beruházás megmutatta az uniós tagság előnyeit. S amikor a brüsszeli döntéshozók azzal foglalkoznak – folytatta Novák –, amivel foglalkozniuk kell, „a helyi közösségek és Európa is gazdagodik”. Barcs fideszes polgármestere, Koós Csaba pedig arról áradozott, hogy a város egyik régi történelmi épülete újulhatott meg a Dráva-part egykor legnagyobb forgalmú kikötőjénél, ahol „most már nem rakodókra, kapitányokra és kereskedőkre, hanem a tájat felfedezni vágyó, a folyó értékeit szerető és tisztelő látogatókra van szükség”. Az érdekükben alakították át az épületet, amelyben büfé, kerékpártároló és a lovas turisták számára négy lóállás – köztük beteg ló box – is helyet kapott, ráadásul az akkori ígéret szerint a látogatók interaktív kiállításokon ismerhetik meg a barcsi történelmet, közlekedéstörténetet, kultúrát és hagyományokat.

A mobilitás központ elvben a Dráva menti nemzetközi kerékpárút – Eurovelo-13 – helyi, 270 millióból megépített, 2019-ben átadott, Barcs és Drávatamási közötti közel 9 kilométeres szakasza turistáit szolgálná, ám már néhány nappal a propagandasajtó által felkapott átadót követően kiderült, messze nem tökéletes a szuperprojekt. A sajtót és a közösségi oldalakat bejárt fotókon például válaszfalak nélküli, így kvázi használhatatlan vécék látszottak – a képek kiverték a biztosítékot a hatalom felsőbb köreiben, információink szerint sokáig nyomoztak, honnan származnak és hogyan kerültek a nyilvánosság elé.

– Erről is készíthetne egy anyagot a Hadházy Ákos, mert ez is egy agynélküli beruházás volt – jelentette ki Horváth Tamás, aki futni szokott lejárni az amúgy valóban gyönyörű környezetben kanyargó kerékpárútra. – Volt pályázati lehetőség, adtak sok pénzt, hát elköltötték gyorsan. Arra viszont senki sem gondolt, hogy egy ilyen központot működtetni kell, programok, alkalmazottak nélkül semmi értelme az egésznek.

Utóbbira pedig láthatóan nincs pénz, akikkel a helyszínen beszéltünk, szinte mindannyian erre hivatkoztak. Akadtak viszont, akik szerint az engedélyekkel sincs minden rendben, azaz márciusban úgy avatták fel a központot, hogy valójában még nem volt készen.

– De át kellett adni, hiszen Novák Katalinnak nem lehetett megmutatni egy még csak készülő projektet – jegyezte meg Kamarás Ilona. – Gyorsan összecsapták a végét, ami pedig nem készült el, azt próbálták elmismásolni. Csak aztán kijöttek a vécés fotók, megmutatva, hogy megint megy a hazudozás, itt egy újabb Patyomkin-épület.

A városban azt is beszélték, a pénz elfogyott, pótlást nem kapott az önkormányzat, arra pedig pláne nem, hogy működtesse, s az amúgy is hátrányos helyzetű dél-somogyi településnek önerőből nem is lesz erre fordítható forrása. Kedden egyébként éppen nyitva volt az épület, de mint kiderült, csak a szokásos, havi takarítás miatt. Első blikkre a központ láthatóan megfelelne a funkcióinak, még a mellékhelyiség is, ugyanis a vécékben is helyükre kerültek az elválasztófalak.

– Nagy a kuss a városházán, a polgármester, aki márciusban még ott pózolt Novák Katalin és a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, Szászfalvi László mellett, valahogy nem beszél a központról – legyintett Horváth Tamás.

Lapunk is megkereste Koós Csabát, rákérdeztünk, miért nem működik a turisztikai központ, mikortól várható, hogy használni lehet, meddig kell elszámolni az uniós támogatással, s legfőképpen: miért kellett átadni öt hónappal ezelőtt, ha akkor még nem volt kész. A múlt hét óta többször feltett kérdéseinkre a polgármester eddig nem reagált.