2023-08-30 09:53:00

Hamarosan Magyarországra érkeznek a kamionsofőrnek kiválasztott indiai nők

Ha a program sikeresnek bizonyul, ők csak az előfutárai lesznek annak az akár 800 indiai nőnek, akiket sofőrként foglalkoztatnának az elkövetkezendő öt évben.

Még egy kis képzésen vesz részt Delhiben, majd szeptember második felében Magyarországra utazik egy csapat indiai kamionsofőrjelölt, hogy megtanulja a jobbos közlekedést, illetve átessen még néhány, a munkába álláshoz szükséges vizsgán – írja az Alapjárat.

A programot a dán Baton Transport magyarországi leányvállalata, a Baton Transport Hungary és egy civil szervezet közösen futtatja. A portál szerint jelentkezőkből nem volt hiány, ám a feltételrendszeren nem mindenki fért át. A programban kiválasztott emberek képzésen, majd teszteken mennek át, eleinte Indiában. A jelentkezéshez többek közt általános iskolai végzettség, angol nyelvtudás és korábban sofőrként szerzett tapasztalat szükséges.

A hamarosan érkező sofőrjelöltekről nemrég megosztottak néhány képet az Instagramon. Köztük hét, 20 és 30 év közötti női sofőr is van, akikből párat megszólaltatott a Times of India. Többen közülük már egészen fiatalon kezdték a vezetést megélhetési célokból, emiatt nem fejezték be tanulmányaikat. Van olyan is köztük, aki hasonlóan kezdte, ám később a szenvedélyévé vált a teherautó, busz vagy éppen mentőautó vezetése.

A sofőrök hamarosan tartózkodási engedélyt is kapnak Magyarországon, ami azt jelenti, hogy családjaikat is áthozhatják. Ha a program sikeresnek bizonyul, akkor ők csak az előfutárai lesznek annak az akár 800 indiai nőnek, akiket sofőrként foglalkoztatnának az elkövetkezendő öt évben.