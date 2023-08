Marnitz István;

2023-08-31 09:45:00

Megállíthatatlannak tűnik az emelkedés, újra itt a 700 forint feletti dízelár

A jelentős árszórás miatt akad, ahol az üzemanyagfajta literje már ma 700 forintnál többet kóstál.

Az 5 forintos tegnapi áremelés után péntektől újból, ezúttal 4 forinttal drágul a gázolaj – derül ki a Holtankoljak.net tudósításából. Az árösszehasonlító oldal becslése alapján a termékért így mostantól átlag 655 forintot kérhetnek a hazai kutakon. Számításaink szerint a dízel átlagdíja, csak az elmúlt, bő egy hónap során, vagyis az utolsó, július végi, jelképes, 2 forintos árcsökkentés óta, 78 forinttal, 12 százalékkal emelkedett.

A legutóbbi 542 forintos május közepi mélyponttól számítva a drágulás már 17 százaléknál jár. Ez, az elmúlt két hét áraihoz hasonlóan, valamivel több mint féléves csúcspont. Február elején ugyanis 668 forintot kértek átlagosan a termékért. Bár az emlékek fakulnak, a 480-as hatósági ár tavaly decemberi eltörlése után a tarifa rögtön 700 forintra ugrott, ami meg sem állt a január eleji, 720 forintos, magyar magánautósokra vonatkozó, valaha mért, legmagasabb szintig.

A hazai kutakon belüli, egyidejű árszórás ugyanakkor ismét igen tág. A Holtankoljak.net közel 1200 töltőállomás árait tartalmazó nyilvántartásának tanúsága szerint a szerdai, 5 forintos emeléssel harminc hazai Mol-kúton a 700 forintos, lélektani határt átlépve már 701 forintot kértek a normál dízel literjéért. Az ezek közül általunk leellenőrzött Mol-egységek valós díjszabása az árösszehasonlító oldal adatközlését visszaigazolta. (Nem így a listában 702 forinttal szereplő négy Orlen-kutat, amelyből kettő valójában olcsóbb, kettőt pedig nem értünk el.) Más hazai láncok – így például az ársorrendben rákövetkező OMV tucatnyi egysége – 10 fillérrel beállt a 700 forintos szint alá.

A legalacsonyabb gázolajárak megállapítása során váratlan nehézségekbe ütköztünk. A holtankoljak.net listája szerint a legolcsóbb gázolajat értékesítő, 24 hazai töltőállomásból tíznél állampolgári érdeklődésünkre a feltüntetettnél jóval magasabb, valós tarifákról számoltak be, a legkülönbözőbb módokon indokolva, miért szerepeltetnek az adatbázisban a ténylegesnél alacsonyabb árakat. Miközben a többi, kirívóan olcsónak tűnő kút többsége elérhetetlennek bizonyult, akadt, ahol, tudakozódásunk mögé sanda szándékokat sejtetve, csak azt árulták el, hogy a honlapon feltüntetett díjaik nem felelnek meg a valóságnak. Felmérésünk tanúsága szerint mindazonáltal, ama elérhető töltőállomások közül, amelyek a Holtankoljak.neten valós árakat tüntetnek fel, a legkevesebbet, 623 forint 90 fillért, szerdán a kiskunhalasi Edo-kút kért a dízelért. Szívesen érdeklődtünk volna a versenyképes díjpolitika háttere iránt, de lapunk tudakozódását Kiss Tibor tulajdonos, meglehetős rideg módon, elhárította. Mindazonáltal eszerint a termék tényleges árszórása a 80 forintot közelítheti.

Bár egy hónap alatt 48 forinttal a benzin is drágult, a termék 642 forintos átlagára, az elmúlt 12 naphoz hasonlóan, ezúttal sem módosul. A holtankoljak.neten árakat közlő közel 1200 hazai egység közül 693 forinttal visszaigazolhatóan tegnap itt is 30 autópálya-menti Mol-állomás volt a legdrágább. A legalacsonyabb tarifát, 607 forinttal a fővárosi, Bányalég utcai magánkúton találtuk meg.

A jelentős árkülönbségeket a 480 forintos hatósági ár tavaly december 6-i eltörlése óta ismét megélénkülő versenypiac jeleként értékelte lapunk megkeresésére Grád Ottó, a nagy hazai láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. A termék ismét szabadáras, amiért az autópálya-menti, kényelmesen elérhető, de drágábban üzemeltethető kutak hagyományosan többet kérnek. Bár az átlagnál jóval alacsonyabb árak valóságtartalmát maga is kétségbe vonta, a piac élénkülésével kétségkívül megjelentek az importőrök, ami a hazai nagykereskedelem jó részét végző Mol számára is felső korlátot szab. (Számításaink szerint ugyanakkor a legolcsóbbnak bizonyult hazai kútár is közel ötven forinttal meghaladta a Mol nagykereskedelmi díját.)

Szerinte az áremelkedéseket úgy az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj július vége óta tartó drágulása, mint a forint dollárhoz viszonyított gyengülése indokolja. A drágulásban nincs kifejezetten magyarországi elem: az követi az európai termékpiacok mozgását. Lapunknak adott augusztus eleji nyilatkozatának megfelelően az ilyenkor megélénkülő mezőgazdasági munkák, illetve a gázerőművek téli tartalékolásai miatt a dízel iránti kereslettel együtt a termék ára is a benzinénél nagyobb mértékben nő. Igaz, a főtitkár másfél, illetve egy hónappal ezelőtt is úgy vélte, hogy a hazai tarifák nem nőnek tartósan a 620 forintos szint fölé. A 650 forint körüli mostani díjak tükrében új számszerű előrejelzésbe ezúttal nem kívánt bocsátkozni. Mindazonáltal úgy vélte, hogy a nyersolaj- illetve terméktőzsdék a korábbi árjóslatok felső határaihoz közelítenek. Így e tekintetben a jelenlegi ismeretek alapján rövid távon további nagyarányú drágulást a benzinpiacon nem vár, ugyanakkor árcsökkenésre sem számít. A hazai tarifákra mindemellett jelentősen hat a forint árfolyama is.

A Cargopedia nyilvántartása szerint a hazai üzemanyagárak a környező hét állam rangsorában a harmadik legmagasabbak. Ez viszonylag magas, bár nem kiugró árrésre utal, amit szakértők az ágazat jelentős extraadóztatásának tovagyűrűző hatásával indokolnak. Grád Ottó ugyanakkor felhívta lapunk figyelmét, hogy a kormány bejelentése szerint január 1-től a jövedéki adó bruttó 41 forinttal nő, amivel a hazai üzemanyagárak a térségben rögtön az élre kerülhetnek. Ez, különösen a szállítmányozás, illetve a dízel piacán, jelentősen ronthatja az ország versenyképességét – vélekedett a MÁSZ-főtitkár.