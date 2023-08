Hetvenhárom ember, köztük hét gyerek halt meg éjszaka egy johannesburgi tűzvészben

M.A.;

2023-08-31 13:24:00

A lángok egy ötemeletes épületben csaptak fel a Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb városának központjában.

73 ember meghalt és 52-en megsérültek, amikor kigyulladt egy ötemeletes épület a Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb városában, Johannesburgban. A halálos áldozatok között hét gyerek is van – írja a BBC.

Robert Mulaudzi, a johannesburgi vészhelyzeti szolgálat (EMS) szóvivője közölte, hogy előzetes vizsgálatokat fognak végezni a tűz okainak a megállapítására. Hozzátette, hogy az épületben hajléktalanok laktak hivatalos bérleti szerződés nélkül.

A belvárosi épületből kimenekített lakókat egy másik, szintén Johannesburg városának a tulajdonában álló ingatlanban helyezik el. Közülük 49-en kórházban vannak.

A lángok az éjszaka folyamán csaptak fel, a hatóságok szerint a tüzet már nagyrészt eloltották.

