2023-08-31

Alexander Soros: Nem vonulunk ki Európából, de az alapítványnak változnia kell

– Nem fogjuk cserben hagyni azokat a szövetségeseket, akik kiállnak a demokratikus jogokért az autokraták és a leendő diktátorok ellen, sem Európában, sem a világ többi részén – hangsúlyozta a Nyílt Társadalom Alapítványok elnökhelyettese.

– Nem vonulunk ki Európából, az erről szóló hírek félrevezetőek – jelentette ki Alexander Soros, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) vezetője, Soros György fia a Politicón megjelent cikkében. Hozzátette, hogy Európa továbbra is óriási stratégiai jelentőségű az OSF munkája szempontjából. Az Európai Unió pedig ma is – minden hibája ellenére – a munkájukat meghatározó értékek globális világítótornya.

Azonban Alexander Soros szerint Európa jelenlegi helyzetét tekintve egyértelmű, hogy az alapítványnak változnia kell. Úgy véli, általánosságban kijelentető, hogy egy keleti elmozdulásnak vagyunk a tanúi: az ukrajnai háborúnak beláthatatlan következményei lesznek, miközben Lengyelországot a vezető gazdasággá válása végül az EU nettó befizetőjévé teszi. A demokratikus európai kormányzás jövőjét most nemcsak Párizsban és Berlinben, hanem Varsóban, Kijevben és Prágában is meghatározzák.

Tehát – folytatja – ahogy az OSF újraszervezi a globális működését, ennek megfelelően változtat a prioritásokon Európában.

– Meglepő módon igaza volt az egyik magyar kormánytisztviselőnek, aki szkepticizmusát fejezte ki a sajtóértesülésekkel kapcsolatban. Ez nem a finanszírozási szintekről szól, hanem a prioritásokról, mivel a finanszírozás súlypontja visszakerül a kontinens keleti részére – írta Alexander Soros.

– Nem fogjuk cserben hagyni azokat a szövetségeseket, akik kiállnak a demokratikus jogokért az autokraták és a leendő diktátorok ellen, sem Európában, sem a világ többi részén. De készen kell állnunk és képesnek kell lennünk arra, hogy válaszoljunk a bizonytalan és veszélyes jövőre – fogalmazott az OSF vezetője.

A Szabad Európa nemrég írt arról, hogy „szinte teljesen” kivonul az Európai Unióból a Soros György által létrehozott OSF, amelynek vezetését az alapító nemrég átadta egyik fiának, Alexander Sorosnak. A lépés indoklása szerint az uniós intézmények és kormányok jelentős összegeket fordítanak az emberi jogok, a szabadság és a sokszínűség témáira, tehát éppen azokra a területekre, ahol az OSF is aktív. Az OSF egyik – lapunknak név nélkül nyilatkozó – szóvivője ellenben azt állította, hogy az alapítvány nem vonul ki Európából.

A hírre – mint azt Alexander Soros is felidézte – reagált Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is, aki úgy fogalmazott: „olvassuk a hírt a Soros-birodalomról. Az ilyen kérdésekről nekünk, magyaroknak vannak történelmi tapasztalataink: csak akkor hisszük el, hogy a megszálló csapatok valóban távoznak a kontinensről, ha az utolsó Soros-katona is elhagyja Európát és Magyarországot”.