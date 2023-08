M.A.;

Fidesz;lemondás;Szeged;

2023-08-31 14:26:00

Lemondott Bartók Csaba, a Fidesz szegedi elnöke

A politikus a kormánypárt Csongrád-Csanád vármegyei 1-es országgyűlési választókerületi elnöki posztjáról is távozik.

Lemondott a Fidesz Csongrád-Csanád vármegyei 1-es országgyűlési választókerületi elnöki posztjáról Bartók Csaba, a döntést Orbán Viktor pártelnök is elfogadta – írja a szegedi Fidesz közlése alapján a Szegeder. A poszt betöltéséről a Orbán Viktor a későbbiekben dönt.

Bartók Csaba a Fidesz szegedi alapszervezetének elnöki posztjáról is lemond, utódjáról pedig a Fidesz szegedi alapszervezete soron következő tisztújító közgyűlésén határoz.

Bartók Csaba országos politikai pályafutása még 2018-ban kezdődött, ekkor lett először a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Csongrád megye egyes országgyűlési egyéni választókerületében. 2022-ben újrázott, de mint négy évvel korábban, ekkor is alulmaradt az MSZP-s Szabó Sándor ellenében.

A szegedi Fidesz elnöki tisztségét 2018 óta töltötte be, de a Modern Városok Program szegedi koordinátoraként is tevékenykedet. Jelenleg többek között a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be szegedi önkormányzati képviselőként.