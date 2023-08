nepszava.hu;

hamisítás;reklám;visszaélés;hatóságok;gyógyhatás;készítmény;Karikó Katalin;

2023-08-31 17:06:00

Újra gyógyhatásúnak tartott szerek reklámjaiban éltek vissza Karikó Katalin nevével

A Magyar Szent István Renddel, Széchenyi-díjjal és megannyi hazai és nemzetközi elismeréssel kitüntetett világhírű biokémikus a hatóságok haladéktalan intézkedését várja.

Ismét visszaéltek a nevemmel és a képmásommal az internetes felületeken. Korábban körömgomba elleni és vérnyomáscsökkentő szereket, legújabban visszerek és véráramlási zavarok otthoni kezelésével kapcsolatos készítményt reklámoznak a legismertebb online közösségi fórumon egy rám hivatkozó álinterjúban, a nevemmel és a képmásommal visszaélve – írja a Népszavához eljuttatott közleményében Karikó Katalin. A világhírű Széchenyi-díjas szakember, aki idén augusztus 20-án kapta meg a lemagasabb állami kitüntetést a Magyar Szent István Rendet, számtalan hazai és külföldi díjjal elismert biokémikus figyelmét barátai hívták fel a legújabb jogsértésekre.

„Ezekben nem vettem és nem veszek részt, ehhez sem a nevem, sem a képmásom felhasználását nem engedélyeztem, ezzel kapcsolatban interjút, tanácsot nem adtam, nyilatkozatot nem tettem, sajtótájékoztatót nem tartottam. Hangsúlyozom: az álinterjúban a nevemmel és a képmásommal visszaéltek és visszaélnek, olyan szavakat, mondatokat, állításokat, nyilatkozatokat tulajdonítanak nekem, amelyeket én soha nem mondtam, nem állítottam” – szögezte le a Covid ellen is hatásos szintetikus mRNS alapú vakcinák orvosi technológiának a kifejlesztője.

A professzor szerint az ilyen magatartás a polgári és személyiségi jogainak megsértése, továbbá a személyes adatainak jogosulatlan, visszaélésszerű kezelése, emellett a fogyasztók tisztességtelen megtévesztése is, amely a büntetőjog hatálya alá is tartozhat. Ezért abban bízik, hogy az illetékes hatóságok, hivatalok, szervek haladéktalanul intézkednek, és megteszik a szükséges lépéseket. Felhívással is fordult a közvélemény felé:

„A kutatómunkámon, szabadalmaimon alapuló fejlesztésekről és készítményekről megbízható forrásból, például orvosoktól és a gyógyszerészektől érdeklődjenek” – kérte mindenkitől a jelenleg az Egyesült Államokban, Philadelphiában tartózkodó Karikó Katalin, akinek a nevével, ahogy írta, bőrgomba elleni szerek reklámjaiban csaknem egy évvel ezelőtt hasonlóképpen éltek vissza.