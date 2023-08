nepszava.hu;

Franciaország;nagykövet;Niger;kiutasítás;kitoloncolás;puccsisták;Emmanuel Macron;

2023-08-31 18:57:00

Nigerből kitoloncolják a kiutasított francia nagykövetet, miután Emmanuel Macron hétfőn közölte a puccsistákkal, hogy marad

A hatalmat megkaparintó katonai vezetés tart az egykori gyarmattartó Franciaországtól, Párizs pedig tudtukra adta: nincs joguk eltávolíttatni a diplomatát.

A nigeri junta csütörtökön felfüggesztette a francia nagykövet diplomáciai mentességét, és elrendelte, hogy a rendőrség toloncolja ki az országból Sylvain Ittét. A nigeri külügyminisztérium által közzétett dokumentum szerint Itte családjának diplomáciai vízumát és egyéb igazolványait is visszavonták.

A július 26-án puccsot végrehajtó katonai vezetés múlt pénteken utasította ki az országból Sylvain Itte nagykövetet, 48 órát biztosítva számára az ország elhagyására. Párizs az augusztus 28-án lejáró határidő ellenére nem hívta vissza diplomatáját a nyugat-afrikai országból. Emmanuel Macron francia elnök hétfőn kijelentette, hogy diplomatájuk Nigerben marad, míg a francia kormány közölte, nem ismeri el a juntát az ország legitim vezetőjeként. A párizsi külügyminisztérium csütörtöki állásfoglalása szerint a puccsistáknak nincs joghatóságuk arra, hogy távozásra szólítsák fel a Franciaország niameyi nagykövetét. Kiemelték, hogy „folyamatosan értékelik” nagykövetségük biztonságát és működési feltételeit.

A junta azzal vádolta meg Franciaországot, hogy katonailag be akar avatkozni Nigerben az elmozdított Mohamed Bazoum elnök visszahelyezése érdekében. Azt is állították, hogy a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) is az egykori gyarmattartó Franciaország zsoldjában áll. Franciaország 1500 katonát állomásoztat Nigerben, akik Bazoum elnök rendszerének segítettek a Nigert és a Száhel-övezet nagy részét vérbe borító dzsihádisták elleni küzdelemben. Az ECOWAS súlyos szankciókat rendelt el Niger ellen az államcsíny után, és azzal fenyegette meg a juntát, hogy hadsereget vet be az alkotmányos rend helyreállítása érdekében.