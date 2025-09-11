Erről Suha György, volt gambiai tiszteletbeli konzul és egykori miniszteri biztos beszélt Juhász Péter podcastjában.
Az ukránok már afrikai országokban is szembeszállnak az oroszokkal: fegyverekkel látják el a mali lázadókat, akik eddig már több tucatnyi Wagner-zsoldossal végeztek. Ezzel a fekete kontinensre is kiterjedt Kijev és Moszkva véres konfliktusa.
Franciaország után az USA is feladni kényszerülhet nigeri támaszpontjait, ahonnan katonái a térség dzsihadista milíciáira tudtak légicsapásokat mérni. A fejlemény mögött Nigerben is az orosz befolyás növekedése áll.
Emmanuel Macron korábban többször elutasította a puccsisták által követelt csapatkivonást, és nyitottnak mutatkozott a nyugat-afrikai gazdasági közösség, az ECOWAS felvetésére, amely szerint akár katonai erővel is megbuktathatják a puccsista vezetést.
„Befejezzük a Nigerrel folyatott katonai együttműködésünket, mert már nem akarnak a terrorizmus ellen küzdeni” - mondta Emmanuel Macron.
Ha valamelyiküket megtámadják, mind a két másik a segítségére siet.
A hatalmat megkaparintó katonai vezetés tart az egykori gyarmattartó Franciaországtól, Párizs pedig tudtukra adta: nincs joguk eltávolíttatni a diplomatát.
A Nyugat sokáig nem vette észre, hogy a Száhel-övezetben mennyire a volt gyarmatosító állam ellen fordult a hangulat. Ennek több oka van.
Korábban a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége közölte, hogy amennyiben a puccsisták nem teljesítik követeléseket, nem riad vissza a katonai beavatkozástól sem.
A nemzetközi akcióban Niameyből csaknem száz embert evakuáltak a puccs miatt. Más magyar érintettről a külügynek egyelőre nincs tudomása.
Kedden az olasz, a spanyol és a német kormány is jelezte, hogy biztosítja állampolgárai Nigerből való hazaszállítását.
Hadja Lahbib belga külügyminiszterrel telefonált.
Az államcsínyt a tanácselnök utólag a romló biztonsági helyzettel indokolta, de azon vélhetően nem javítana, ha az EU beváltja fenyegetését, és felfüggeszti a nyugat-afrikai ország költségvetési támogatását.
Miközben az Egyesült Államok az elnök szabadon bocsátására, a jogállamiság tiszteletben tartására szólít fel, Oroszország óvatosan üdvözölte a hatalomátvételt.
Állítják, nem esik bántódása az elnöknek.
Mohamed Bazoum hivatalának a bejáratát is eltorlaszolták. Az államfőt támogató hadsereg ultimátumot adott.
A Tchombangou falu elleni támadásban körülbelül 49-en vesztették életüket, további 17-en megsebesültek, a közeli Zaroumdareye faluban pedig 30 emberrel végeztek a támadók.
A kiszabadított áldozatok között 46 gyerek is volt, a legfiatalabbak 10 évesek.
Niger kormánya szerint az idei évben eddig harminchárom bevándorló vesztette életét a Szahara sivatagban. Köztük van az a tizennyolc ember is, akiket egy hete találtak meg kiszáradva egy az algériai határhoz vezető út közelében.
Külföldi kiképzők készítik fel az afrikai hadseregeket a Boko Haram terrorszervezet elleni fellépésre.
Újabb súlyos légi katasztrófa történt csütörtökön, ezúttal Afrikában. Egyes források szerint Niger, mások szerint Mali felett zuhant le az Air Algérie gépe 110 utassal a fedélzetén.
Hazatért Párizsba szerdán az a négy francia túsz, akiket a Száhel-övezetben az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet észak-afrikai szárnya, az Iszlám Magreb fogságában töltött több, mint három év után előző nap szabadítottak ki ismeretlen körülmények között Maliban.