Már trópusi hadszíntéren is zajlik az orosz-ukrán háború

Az ukránok már afrikai országokban is szembeszállnak az oroszokkal: fegyverekkel látják el a mali lázadókat, akik eddig már több tucatnyi Wagner-zsoldossal végeztek. Ezzel a fekete kontinensre is kiterjedt Kijev és Moszkva véres konfliktusa.