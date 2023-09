P. L.;

Európai Unió;Európai Parlament;Európai Bizottság;vétó;

2023-09-01 13:35:00

Megszüntetnék a vétót az EU-ban, Orbán Viktor bukhatja a gáncsolás lehetőségét

Legalábbis egy 116 oldalas javaslat ezt irányozza elő.

EP-képviselők egy csoportja előállt módosító indítvánnyal, amely megváltoztatná az Európai Unió intézményeinek működését, a többi között eltörölné a tagállami vétó jogát is – írja a Politico.

A Guy Verhovstadt volt belga miniszterelnök vezette hatfős törvényalkotói csoport a lap birtokába került 116 oldalas tervezet szerint drasztikus elmozdulást javasol a minősített többségi szavazás és a rendes jogalkotási eljárások irányába több tucat területen, beleértve a védelempolitikát, az adópolitikát és a külpolitikát is.

A Politico hangsúlyozza, valószínűtlen, hogy a dokumentumot mind a 27 tagország elfogadná (az nagyjából már most kizárható, hogy az Orbán-kormány lemondana az egyhangú EU-s döntések gáncsolásának a lehetőségéről – a szerk.), már csak azért is, mert a javasolt változtatások több helyen is drasztikusak. Az augusztus 17-i keltezésű tervezet például jelentősen kiterjesztené az Európai Parlament hatáskörét, emellett minden környezeti- és klímavédelmi témakört az EU kizárólagos hatáskörébe utalna át. Bizonyos intézményeket továbbá átneveznének, az Európai Bizottságot például Európai Végrehajtó Bizottsággá keresztelnék át, vagyis hangsúlyosabban eltolnák abba az irányba, hogy a testület az EU végrehajtó hatalma legyen.

Guy Verhovstadton kívül öt másik másik képviselő szignózta a javaslatot. Közülük három név – a német kereszténydemokrata Sven Simon, a német szociáldemokrata Gabriele Bischoff, valamint az ugyancsak német, zöldpárti Daniel Freund – különösebb meglepetést nem okoz, egy azonban kifejezetten igen:

A javaslat fogadtatása persze kétséges, ahogy az is, hogy mindez hogyan fogja befolyásolni az EU bővítéséről szóló, jelenleg is aktív vitákat.