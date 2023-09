Á. B.;

Szijjártó Péter csak az orosz nagykövettel nem szeretne vitatkozni 1956-ról, a svédet ennél sokkal kevesebbért is bekérette már

Egy kis képmutatás maradhat?

„A svéd migrációs miniszter egyenlőségjelet tett az 1956-os magyar menekültek és az illegális bevándorlók közé. Aki ilyet tesz, az történelemhamisítást követ el” - jelentette ki még 2018-ban Szijjártó Péter a 444 cikke szerint.

A tárcavezető mindezt annak kapcsán mondta, hogy svéd kollégája öt évvel ezelőtt arról elmélkedett , hogy 1956-ban Svédország is fogadott be magyar menekülteket., éppen ezért szerinte elvárható lenne, hogy Magyarország is hasonló módon vállaljon részt az EU közös menekültpolitikájában. Emiatt a svéd nagykövetet akkor jelenése volt a Bem téren, a Külgazdasági é Külügyminisztériumban.

Mindezt annak fényében figyelemre méltó, hogy amikor az új orosz tankönyv fasisztának nevezi az 56'-os hősöket, akkor a budapesti külügy azzal hárít el mindenféle diplomáciai lépést, hogy az események megítélése egyértelmű, így vitatkozni sem szeretnének róla. Igaz, megtették ezt egy elvileg szövetséges állammal pár éve egy jóval enyhébb nyilatkozat után is.