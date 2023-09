MTI-Népszava;

2023-09-02 15:23:00

Takács Péter államtitkár a Ligetben ujjongva áradozott arról, hogy a kormány megfelelő munkakörülményeket teremt a mentőknek

Az elmúlt hónapokban a területről a Népszavában is napvilágot látott problémák kapcsán a szombati mentőnapon 13 év kormányzás után az is elhangzott, hogy „elődeink kicsit elhanyagolták ezt a kérdést”.

Eseménydús éven van túl az Országos Mentőszolgálat, ugyanakkor sok örömteli pillanat is volt ebben az évben, mindenkori kormány dolga pedig az, hogy ezt a kiváló, minőségi munkát úgy hálálja meg, hogy megfelelő munkakörülményeket teremt, mind infrastrukturális, mind anyagi ételemben – mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szombaton a budapesti Városligetben rendezett mentőnapon.

A politikus büszkén sorolta, hogy a többlépcsős szakdolgozói béremelés első ütemében idén júliusban volt egy 18 százalékos béremelés, a következő, még nagyobb pedig már jövő év márciusában lesz, és az egészségügyi szakdolgozók számára a jövő évi költségvetésben 240 milliárd forintot különítettek el. Takács Péter azt is hangoztatta, hogy a munkakörülmények javítása érdekében számos mentőállomás újult meg vagy épült újonnan.

– Ezer mentőautót cseréltek le az elmúlt időszakban, ezek a legmodernebb járművek a legmodernebb felszereléssel futnak. Az új ügyeleti rendszerben részt vevő mentők pedig 170 gépjárművet kaptak – sorolta a NER 13. évében az államtitkár, aki szerint ez a munka nem áll meg, mert „bőven van még tennivalónk, az elődeink kicsit elhanyagolták ezt a kérdést”.

A mentők „megfelelő munkakörülményeivel” kapcsolatban lapunkban több cikk és botrányos estől beszámoló cikk is megjelent. Idén áprilisban az RTL Híradóval Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnöke közölte, hogy az Országos Mentőszolgálat már az alapfeladatát, a mentést sem tudja biztosítani a fővárosban. Az alelnök szerint a problémát az okozza, hogy a dolgozók nincsenek jól megfizetve és nincs elég szakember sem a rendszerben.

– Nehézlégzés miatt hívta egy koronavírusos budapesti férfi a mentőket, de azt állítja, két órával később sem kapott segítséget. Egy utcán elesett, vérző fejű idős férfihoz is csaknem fél óra múlva, többszöri hívásra érkezett mentő az eset szemtanúi szerint – hangzott el a riportban, amelyet követően májusban pattant ki Gálvölgyi János esete.

A színművész még május 10-én lett rosszul, légzési nehézségekkel, súlyos állapotban került kórházba. A lányai vitték be, mert nem érkezett meg hozzá a mentő. Az ügyben nyomozás is indult a BRFK-n foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt – ismeretlen tettessel szemben – de végül megszüntették, mert nem találtak bűncselekményt. A visszásságokról, a kiérkezési idők tarthatatlanságáról a Népszava adatokkal alátámasztva számolt be, amit az Országos Mentőszolgálat sem tudott cáfolni.