Tagad, de semmivel nem cáfolja a Népszavát az Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfői közleményében erős csúsztatásokkal igyekezett hitelteleníti cikkünket, amelyben arról számoltunk be, hogy milyen érkezési időkkel dolgoztak a mentők május elején.

Az általunk közölt adatokat nem cáfolva nevezte hamisnak állításainkat az OMSZ.

Cikkünkben azt írtuk: „Míg az azonnali ellátásra szorulókhoz országszerte átlagosan az esetek 78 százalékában értek ki 15 percen belül a mentők, addig az úgynevezett P2-be sorolt segélykérőknek már csak alig valamivel több mint a feléhez – derül ki az Országos Mentőszolgálat Pintér Sándor belügyminiszternek készített jelentéséből.”

Írásunkban azt is felidéztük: évekkel korábban, a már 2017-ben tapasztalható teljesítményromlás okait akkor azzal magyarázták a szolgálatnál dolgozók, hogy nincs elég szakember, gépkocsi. Az OMSZ közleménye most, az aktuális adatokra hivatkozva, ezt is hamisnak nevezi, mondván, hogy „az orvos, mentőtiszt álláshelyek száma az Országos Mentőszolgálatnál 898, az orvos, mentőtiszt munkakörökben jelenleg foglalkoztatottak száma az Országos Mentőszolgálatnál 951, vagyis a betöltöttség 105,9 %-os.” Azt azonban nem tették hozzá, hogy ha ilyen jó kondíciókkal működik a mentőszolgálat, akkor miért olyanok a kiérkezési idők, mint amilyenekről a főigazgató a Gálvölgyi-eset után kénytelen volt jelenteni a belügyminiszternek.