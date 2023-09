Á. B.;

tüntetés;kordonbontás;Karmelita kolostor;

2023-09-03 20:50:00

Csoportos garázdasággal és hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a kordonbontó diákokat

A TASZ szerint szeretnék elvenni a diákok kedvét a tüntetésektől, a rendőrség viszont azt állítja, részrehajlás nélkül folyik a nyomozás.

Csoportosan elkövetett garázdasággal, illetve hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítottak meg több olyan diákot, akik tavasszal a Karmelita körüli kordont akarták elbontani - hangzott el az RTL Híradójának vasárnap esti adásában.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, még áprilisban egy, az oktatás helyzete miatt szervezett tüntetés után több százan a Karmelitához vonultak, hogy elbontsák a miniszterelnök hivatalát körülvevő kordont.

Az Egységes Diákfront elnökségi tagja is köztük volt, akit most csoportos garázdasággal vádolnak. – A tényállással egyetértek, hogy a kordont ráncigáltam, de szerintem ez nem erőszak kategória és nem a megbotránkoztatás volt a cél, hanem a véleménynyilvánítás - fogalmazott Perlaki-Borsos Noel. Májusban újra hasonló jelenetek játszódtak le. Akkor többen ugyancsak nekiláttak elbontani a kordont. A 17 éves Mayer Bendegúzt ugyancsak csoportos garázdasággal, illetve rongálással gyanúsítják. Augusztus végén idézték be a rendőrségre, majd érkezett egy levél a gyámhivataltól is, hogy felkeresik családját és iskoláját egy környezettanulmányra.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 20 demonstráló védelmét látja el. A szervezet jogásza szerint megszokott, ha egy bűncselekménnyel gyanúsított kiskorú családjához kimegy a gyámhivatal. Azonban úgy látják, aránytalanul súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják a fiatalokat.

A május 3-i demonstrációra többen tejszínhabos palackot vittek magukkal, amire ráírták azt, hogy gyermekvédelmi könnygáz. És amikor ott május 3-án is kidőlt a kordon és nyomultak a rendőrök, akkor többen tejszínhabot fröcsköltek - mondta Hegyi Szabolcs, hozzátéve, hogy egyik ügyfele ellen emiatt indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.

„Azt a szándékot lehet felfedezni a büntetőeljárások mögött, hogy így ráijesszenek a fiatalokra és a szüleikre, s kevésbé legyenek lelkesek meg aktívak a következő hónapokban” - vélekedett a jogvédő szervezet munkatársa.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a leghatározottabban visszautasítja a TASZ állításait. Azt hangoztatták, hogy a rendőrség részrehajlás nélkül folytat nyomozást. Eddig 32 embert hallgattak ki gyanúsítottként csoportosan elkövetett garázdaság, rongálás, valamint az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértésének gyanúja, hivatalos személy elleni erőszak miatt pedig öt embert.