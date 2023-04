nepszava.hu;

oktatás;tüntetés;könnygáz;rendőri fellépés;kordonbontás;Karmelita kolostor;

2023-04-24 19:37:00

„Demokráciát, demokráciát!” – Könnygázzal fújták le a rendőrök a tüntetőket a Karmelita kolostornál

A délutáni tanár-diák tüntetés részvevői este Orbán Viktor irodája elé vonultak, ahol a kordonbontási akciót kezdő ellenzéki képviselőkkel együtt folytatták a tiltakozást.

Cikkünk folyamatosan frissül!

A Karmelita kolostor előtti terület megtelt, amikor a diákok felérte a budai Várba, ahol a többi között a „Miénk ez az ország, miénk ez az utca! Az én országom, én jövőm!” rigmust kezdte el skandálni a tömeg a rendőrsorfal előtt. Azután, hogy a 2022. október 23-i budapesti tüntetésen ismertté vált Pankotai Lili Hadházy Ákos és a momentumos Hajnal Miklós mellett megafonba kiáltott jelszavakat, jött a tömegtől az „Engedj be, engedj be!” rigmus, utána pedig a tüntetők és a rendőrök dulakodni kezdtek. A készenlétisek könnygázt fújtak a jelenlévők közé.

A könnygázból, amellyel a rendőrök meg akarták félemlíteni a tüntetőket, a Népszava két munkatársa is kapott. A tiltakozók közül többen arra kérik a rendőröket, hogy ne támadjanak rájuk, és egyre hangosabban követelik immár, hogy „Demokráciát, demokráciát!”. Új jelszóként a budai Várban elharsant a „Talpra, magyar!”, sőt el is szavalták a Nemzeti dalt, és közölték, nyilván a hatóságokkal, hogy nem mennek haza. Ennél egy fokkal vészjóslóbb lehet, hogy többen a „menjünk be, menjünk be” skandálásba kezdtek.

– Neked is van gyereked – kiabálták a miniszterelnöknek a tüntetők, a rendőröknek pedig azt, hogy bűnözőket védenek. Egyre sűrűbben hangzik a szolidaritás jelszava is. Miközben a tömeg egy pillanatra a Sándor-palota, azaz Novák Katalin köztársasági elnök hivatala felé fordult valamiért, a rendőrök visszacsenték a politikusok által korábban lebontott, és őrzött kordont, bár visszaépíteni nem tudták. A résztvevők közül többen újabb könnygáz-adagról számolnak be.

A hangulatot kissé hűtendő, egyben lelkesítendő Hadházy Ákos egy megafonon keresztül mondott beszédet. – Itt egy rendőrállami törvényt védenek rendőrállami módszerekkel, a Színház utcát védő kordon nem építési, hanem rendőrállami, a hazugság jelképe. Amikor Dömötör Csaba államtitkár azt mondta itt nemrég, hogy „a demokrácia bizonyítéka, hogy le lehet bontani ezt a kordont”.

– Ma elismerték, hogy nincs demokrácia. Most már nem a kordon a fontos, hanem a demokrácia visszaépítése. Korábban kitűztünk a Karmelita kolostor ajtajára hat pontot, és amíg az nem teljesül, a tanárok, a diákok, a katások sem fognak győzni – tette hozzá a független országgyűlési képviselő. Szerinte ezt a rendszert kell megdönteni, vissza kell állítani a jogállamot, mert a törvényeikkel már a teljes társadalmat támadják. Végül közölte, hogy ha ez jó a rendőröknek, hozhatnak még könnygázt, akkor sem mennek haza.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke szerint azt az embert, aki ott ül fenn – mutatott Orbán Viktor irodájára – nem érdekli a diákok jövője, nem érdekli a sorsuk. Azoknak a fiataloknak, akik a jelenlegi helyzet miatt elhagynák az országot, azt üzente, maradjanak itthon, mert ez a hazájuk.

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke nem finomkodott, amikor a miniszterelnökhöz intézte szavait: „Orbán Viktor menj a büdös francba, és vidd magaddal az összes haverodat!” A jelenlévőket arra biztatta, hogy ne féljenek, álljanak ki egymásért, mert az a szolidaritás.

Pankotai Lili bejelentette, hogy a háttérben összefogás szerveződik a szociális szférában, és olyan jön, ami még nem volt, szerinte ezt „vehetjük általános sztrájknak”. S akinek ez nem elég, azt jövő hét szerdán várják egy újabb tüntetésre a budapesti Szent István Bazilikánál, ahol szavai szerint folytatódik majd az ellenállás. Mindeközben lökdösődés, egymásnak feszülés kezdődött a tüntetők és a rendőrök között.