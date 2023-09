nepszava.hu;

2023-09-04 16:16:00

Luxuslakópark, mélygarázs, magánstrand épül a balatonszemesi Hattyú kemping helyén

A legnagyobb tavunk partmenti településeinek gőzerővel folytatódó beépítéséhez itt félszáz fát vágtak ki, amihez a helyi szabályozás szerint engedélyre és környezeti hatástanulmányra sem volt szükség.

Hatalmas munkagödör éktelenkedik jelenleg is a „magyar tenger” déli partján, Balatonszemesen, ahol nem is olyan rég még egy állami tulajdonú, fás szabadtéri nyaralóhely működött; a Hattyú kemping helyén ugyanis 153 lakásos luxuslakópark épül – írja az Átlátszó, videóriportban is beszámolva az idei nyár ottani fejleményeiről. A munkagödörben a jellemzően több száz millió forintos értékű medencés lakóingatlanok alatt elfér majd a 149 férőhelyes mélygarázs, sőt az ingatlan előtt egy „jelképesen” leválasztott privát strand lesz, amihez 8 600 négyzetméteren kotrással mélyítik a Balaton medrét és egy 150 négyzetméteres stéget is építenek.

A Balatonszemes központi részén, nem messze a vasútállomástól, közvetlenül a kikötő mellett épülő Szemesbay Resort nevű lakópark építésének nem csak a korábban a beruházás ellen tiltakozó lakók, hanem csaknem félszáz parti fa is az áldozata. – A növények letarolásához engedély sem kellett, a beruházó kérdésükre elmondta, hogy „nem készült előzetes környezeti hatástanulmány, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján a tárgyi beruházás vonatkozásában ilyen kötelezettség nem áll fenn – írták.

A beruházó, a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap arra hivatkozik, hogy „a Balatonszemes Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő magánterületi favágások nem engedélyhez kötöttek”. – A korábbi növényzet pótlásra kerül oly módon, hogy a területen több mint 30 darab fa és több mint 330 darab cserje kerül elültetésre a hatályos építési engedélyben előírtaknak megfelelően, igényes, rendezett környezetben – indokolták, hogy szerintük itt nem lesz gond.

Az állami tulajdonú kempingből úgy lesz végül luxuslakópark, hogy azt a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) a Covid-járvány után hirtelen, részben a járvány gazdasági hatásaira hivatkozva értékesítette, miután a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) többségi tulajdont szerzett a vállalatban. A terület egymilliárd forintért cserélt gazdát, az eredetileg ​14,6 ezer négyzetméteres telek négyzetméterára 68 ezer forint volt.

A luxust a leendő lakások árai is mutatják. – Egy négyszobás, 90 négyzetméteres lakás mellett bruttó 232 millió forintos ár van feltüntetve, az egyszobás, 32 négyzetméteres lakások 59 milliótól kezdődnek – áll a cikkben, hozzátéve: az egyik ingatlanközvetítő oldalán találni egy 100 négyzetméteres, négyszobás lakást 319 millióért, amihez 200 négyzetméteres terasz is jár, de ez valószínűleg még nem a legdrágább, ugyanis ez nem a Balaton felőli oldalon van.

Lapunk korábban, 2022 elején írt a Hattyú kempingről, a hajdani orosz táborról, amikor Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap megvásárolta azt. A helyi lakók tiltakoztak, petícióztak, mert a terület egy része önkormányzati tulajdon, de végül a Balaton-parti város vezetése megegyezett a beruházóval, és településfejlesztési megállapodás született, amely szerint itt lesz egy közsétány is.