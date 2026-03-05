Laczkó Roland leszögezte, ugyanilyen elbírálásban részesült volna egy tiszás jelölt is.
Tegnap egész nap kertet építettem egy indiai családnak. Az első olyan hivatalos munkám volt, ahol már én szereztem a megrendelést, én mértem fel a dolgokat, és a kivitelezés is az én munkám volt.
A turistákat egy közeli sportcsarnokban szállásolták el.
Az eredetileg tervezettnél sokkal szerényebb keretből és jóval később kezdődött meg a somogyi megyeszékhelyen a hányatott sorsú Deseda kemping újjáépítése.
A legnagyobb tavunk partmenti településeinek gőzerővel folytatódó beépítéséhez itt félszáz fát vágtak ki, amihez a helyi szabályozás szerint engedélyre és környezeti hatástanulmányra sem volt szükség.
Az intézkedés körülbelül negyven embert érint. A tűzszerészek azonosítják az eszközt és felmérik az állapotát.
A közpénzmilliárdokkal kitömött fideszes elitképzőre 800 milliót költöttek eddig.
A több, mint másfél hektáros, közvetlen vízparti terület négyzetméter árán csak a Balatontól több száz méterre lehetne üdülőtelket venni.
Épp egy sportcipőt zsákmányoltak Nyúlon, amikor a rendőrség lecsapott.
A Magyar Turisztikai Zrt. is szép pénzt ad a projekthez.
Nem merte meglépni a balatonszemesi önkormányzat, hogy – a Mészáros Lőrinchez köthető befektetők kérését teljesítve – utolsó ülésén megváltoztassa a vízparti Vadvirág kemping területén a beépítési előírásokat. Nem szavazták meg a másik, Lídó névre hallgató kemping beépíthetőségét „bebetonozó” szerződést sem.
Megnyitotta az utat Mészáros Lőrinc üzletfelének luxus lakóparkja és szállodája előtt az új Balaton-törvény.
Tíz évre a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontourist Camping Kft. üzemeltetheti a kaposvári Deseda-kempinget – döntött rendkívüli közgyűlésén a somogyi megyeszékhely képviselő-testülete. De előtte még a 2,4 milliárd forintnyi közpénzből felújítják, négycsillagossá fejlesztik a létesítményt.
A Pelso Sportegyesület csak tavaly alapították, de máris gigaberuházásban gondolkodnak. A háttérben Orbán Viktor veje tűnik fel.
A fonyódi Napsugár Kempinget és a környező, alsóbélatepeli erdős részt is letarolják.
„Csendespihenő (mittagsruhe) 13 és 15 óra között" - virít a felirat az elhagyatott portásfülkén, a sorompó fent, de „23 és reggel 6 között behajtani tilos": itt aztán figyelnek a vendégek nyugalmára. Igaz, mostanság csak a víz felől fújó szél teszi tiszteletét a partmenti balatonszemesi Lidó kempingben, meg persze mi, Takács Józseffel, a település polgármesterével.