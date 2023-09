Á. B.;

2023-09-04 15:33:00

Hiába van válság, rekordnyereséget értek el a hazai bankok

Ráadásul mindezt ezerrel kevesebb alkalmazottal sikerült összehozni.

Soha nem látott nyereséget értek el a magyar bankok az idén, de ennek a nagy része virtuális profit - derül ki a Bank360.hu lapunkhoz is eljuttatott elemzéséből.

Noha mind a betétesek, mind a hitelezett ügyfelek száma csökkent, azonban konszolidáltan 978 milliárd forint nyereséget ért el hat hónap alatt a hitelintézeti szektor. Ebben az adatban viszont benne van a leánycégekből származó nyereség is, amely az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank (OTP) esetében a nyereség kétharmadát tette ki. A nem konszolidált, csupán magyarországi tevékenységet tartalmazó nyereség is rekordot döntött, 676 milliárd forint lett, ez is több mint a háromszorosa a tavalyinak. A pénzintézetek magyarországi mérlegfőösszege 6,5 százalékkal nőtt 2022 közepe óta, az év eleje óta viszont már csökkenő pályára állt, 71 440 milliárd forint volt június végén.

A rekord nyereséget annak ellenére sikerült összehozni, hogy egy kisvárosnyi lakossági ügyfél szüntette meg a betétszámláját három hónap alatt, ami kicsivel több mint ötven és félezer embert jelent. Emellett elbocsátások is voltak a szektorban. A bankok átlagos dolgozói létszáma szintén majdnem ezer fővel csökkent három hónap alatt. Március végén még 39 499 alkalmazott volt a hitelintézeteknél, június végén a létszám 38 585 főre apadt.