A kis hal megeheti a nagyot

A magyar zászló nem garancia egy bank sikerére. A nagyobb állami szerepvállalás a bankszektorban azzal a kötelezettséggel jár, hogy a pénzintézeteket esetleg később költségvetési forrásból kellene megmenteni. A kereskedelmi szférában az állami bankok működése azzal a veszéllyel jár, hogy nem a gazdasági racionalitás, hanem a politikai érdekek mentén működnek a pénzintézetek.