Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt indult nyomozás.
Ráadásul mindezt ezerrel kevesebb alkalmazottal sikerült összehozni.
Ben Bernanke, az amerikai jegybank korábbi elnöke, valamint a bankoknak a pénzügyi válságok idején betöltött szerepét kutató Douglas Diamons és Philip Dybvig kapta az elismerést.
Az önkormányzatoknak miért nem járnak később vissza a hitelintézetekhez hasonlóan a kormány által most a járvány miatt tőlük elvont tízmilliárdok - kérdi az MSZP-s Tóth Bertalan. Mert a két ügy nem ugyanaz - véli a pénzügyi tárca.
Csődbe ment a Lehman Brothers, aztán borult a dominó. Az IMF adatai szerint az akkor kezdődő válságban a bankok veszteségei 2200 milliárd dollárra rúgtak. Az amerikai állam összesen 421 milliárd dollárt költött a bankmentésre, az európai országok 465 milliárd eurót fecskendeztek a szektorba.
Hamarosan három újabb takarékszövetkezet neve tűnhet el, miután a tiszafüredi székhelyű Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a jászberényi központú Jász-Takarékszövetkezet beolvad a kunszentmártoni székhelyű Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetbe.
Új mega-takarékszövetkezetek jönnek létre az ország több régiójában. A tömörülő kisbankok hatalmasabbnak és önállóbbnak érezhetik magukat. Azonban a dolgok mélyére nézve, ezekben a napokban-hetekben pecsételődik meg végérvényesen a több évtizedet megélt legkisebb, az ország számtalan településén fiókot vagy kirendeltséget működtető pénzintézetek sorsa.
A devizahiteles elszámolási és forintosítási tájékoztató leveleket hat pénzintézet 110 ezer ügyfele kapja meg az általános határidőnél később, de még májusban, illetve június elején - mondta Fülöp Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőhelyettese az M1 aktuális csatornán kedden.
A devizahitelekkel kapcsolatban a kormány, majd perekben eljáró bírák indítványai nyomán eddig három nagy jelentőségű határozatot hozott az Alkotmánybíróság (Ab), a pénzintézetek beadványairól hamarosan döntés születhet és közben zajlik több száz magánszemély ügyének elbírálása is - mondta Bitskey Botond, az Ab főtitkára. Az Ab eddig devizahiteles ügyben nem állapított meg alkotmányellenességet.
Minden maradt a régiben kedden a Fővárosi Törvényszéken a devizahitelt nyújtó pénzintézetek kontra magyar állam közötti perekben, Ezúttal szeptember 17-re halasztották a határozat kihirdetését az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. keresete kapcsán ugyanakkor elutasították az EvoBank beadványát. A bíróságra eddig eljutott 52 keresetből a törvényszék hétfőig harminc ügyet tárgyalt, ezek közül ítélet öt perben született (Alba Takarékszövetkezet, AXA Bank, Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, Milton Finanszírozási Zrt., EvoBank) - mindegyik ügy a felpres pénzintézet vereségével zárult.
A bankok újabb 27 devizahiteles keresete érkezett a Fővárosi Törvényszékre hétfőn, köztük az OTP Bank, az ERSTE Bank, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, a K&H Bank, a Raiffeisen Bank, az MKB Bank és az UniCredit Bank beadványa – közölte a törvényszék honlapján.
Lezárult a szövetkezeti hitelintézetek, a tőkepiaci szereplők, a biztosító egyesületek és a pénztárak első ötéves vizsgálati ciklusa idén az első fél évben, ennek során minden érintett intézmény prudenciális vizsgálatára sor került, ezzel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatokra vonatkozó törvényi kötelezettségének eleget tett - közölte a jegybank.
Felügyeleti jogköréből kifolyólag MNB újabb 62 pénzügyi szervezetnél tárt fel a fogyasztói díjak és költségek jogszerűtlen emelésére vonatkozó jogszabálysértéseket. A vizsgált pénzügyi szervezetek közül 58 esetében került sor bírság kiszabására, amelynek együttes összege 386,50 millió forint. A MNB újabb pénzügyi szervezeteknél zárta le a korábban megkezdett, számos szervezetre kiterjedő fogyasztóvédelmi vizsgálatot, ami annak feltárását célozta, hogy az érintett piaci szereplők 2012. január 1-je és 2014. április 30-a között az egyoldalú díj-, jutalék-, vagy költségemelések során betartották-e valamennyi vonatkozó, a fogyasztók érdekeit védő jogszabályt.
Egyre nagyobb bajba kerül Ukrajna, melynek pénzügyi helyzete válságosnak mondható. Kivált azután, hogy a második legnagyobb orosz bank, a VTB is úgy döntött, lelassítja a Kijevnek folyósított hitelek átutalását. A pénzintézet elsősorban magánszemélyek és vállalatok számára nyújtott hitelt. A VTB elnöke, Andrej Kosztin azzal indokolta a döntést, hogy jelenleg túl nagynak tűnik az ukrajnai hitelek kockázata.
A magyar zászló nem garancia egy bank sikerére. A nagyobb állami szerepvállalás a bankszektorban azzal a kötelezettséggel jár, hogy a pénzintézeteket esetleg később költségvetési forrásból kellene megmenteni. A kereskedelmi szférában az állami bankok működése azzal a veszéllyel jár, hogy nem a gazdasági racionalitás, hanem a politikai érdekek mentén működnek a pénzintézetek.