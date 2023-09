nepszava.hu;

2023-09-04 17:48:00

Karácsony Gergely térképen mutatja be, hogy a kormány a fizetős M0-ssal és a „hídvámmal” miként lehetetlenítené el Budapest és környéke közlekedését

A tervezett intézkedés modellezése szerint a Budapestet elkerülő körgyűrűn jelentősen csökkenhet, a város belső hídjain és útjain, a bevezető utakon, különösen az M3-as autópályán durván nőhet a forgalom.

„Fejezzék be az autósüldözést!” – írhattam volna ennyit is, de az ostoba leegyszerűsítéseket és a buta szlogeneket meghagyom a Fidesznek és a lakájmédiának. Mi inkább modellezünk és érvelünk, ezek alapján küldtem el a fővárosi önkormányzat véleményét a kormánynak az M0-s fizetőssé tételéről – tette közzé Facebook-oldalán Karácsony Gergely a díjfizetés bevezetésének várható forgalmi hatásait a városi úthálózaton. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az úgynevezett Egységes Forgalmi Modell (EFM) segítségével térképen mutatta be, hogy mi történne, ha a kormány terve valóra válna.

Karácsony emlékeztetett, hogy a kormány javaslata szerint az M0-s elkerülő út teljes szakasza – beleértve a Dunán átívelő Megyeri hidat és a Deák Ferenc hidat, valamint a Ráckevei (Soroksári)-Duna felett átívelő hidat is – fizetőssé válna 2024 januárjától. A bemutatott térképen zölddel jelölték a forgalomnövekedést, pirossal pedig a forgalomcsökkenést egy átlagos hétköznap teljes napi forgalmával számolva.

– A fizetősre tervezett utakon, és ennek hatására az M0-s autóúton és az M31-es autópályán csökken a forgalom, ezzel párhuzamosan többletforgalom jelenik meg Budapesten belül és az agglomerációs bevezető utakon, több dugót eredményezve – emelte ki Budapest vezetője, aki részletezte is a modellezés megdöbbentő eredményét.

Karácsony Gergely a posztjában le is vonta a következtetést: „Nem az M0-s és hídjainak fizetőssé tétele, hanem az M0-s ingyenessége szolgálja Budapest érdekeit. Ezt várjuk el a kormánytól.”

A főpolgármester szerint a kormány lépése azon túl, hogy dugókat és környezetszennyezést okozna Budapesten, igazságtalan sarcot jelentene a budapestieknek, ezért határozottan állítja, hogy vissza kell vonni ezt a javaslatot.