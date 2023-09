P. L.;

Oroszország;Észak-Korea;Vlagyimir Putyin;Kim Dzsong Un;Vlagyivosztok;

2023-09-05 08:41:00

Kim Dzsongun várhatóan Oroszországba látogat

Vlagyimir Putyinnal fog tárgyalni.

Még szeptemberben Kim Dzsongun várhatóan az oroszországi Vlagyivosztokba utazik, ahol arról fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, miként tud a kommunista terrorállam támogatást biztosítani Moszkva számára ukrajnai háborújához - írta meg a Guardian.

Az oroszországi helyszín ellenére várhatóan Kim Dzsongun fog kevesebbet utazni - aki közismerten nem utazós fajta - ugyanis Vlagyivosztok Oroszország távol-keleti kikötővárosaként földrajzilag jóval közelebb van Phenjanhoz, mint Moszkvához. Az észak-koreai vezető várhatóan páncélvonatával keresi fel a helyszínt.

A két diktátor először 2019-ben találkozott egymással, most azonban várhatóan nagyobb katonai és gazdasági együttműködésre kerülhet sor, ellensúlyozandó nemzetközi elszigeteltségüket. Mint ismert, a totalitárius Észak-Korea mindig is a világ egyik legelszigeteltebb állama volt, Oroszország elszigeteltsége pedig az ukrajnai inváziója nyomán növekszik egyre inkább - ennek jele az észak-koreai vezetővel való mostani találkozó is.

A New York Times értesülései szerint Putyin észak-koreai tüzérségi lövedékeket és páncéltörő rakétákat szeretne szerezni Phenjantól, míg Kim Dzsongun a műholdak és nukleáris meghajtású tengeralattjárók technológiáját szeretné megszerezni az orosz vezetőtől. Mindemellett Kim valószínűleg élelmiszersegélyt is kér, ugyanis a jelentések szerint az öt év alatti észak-koreai gyermekek krónikus élelmiszerhiánya és magas arányú alultápláltsága jellemző.

Mint ismert, nemrégiben Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter látogatott Észak-Koreába, megtekinteni a kommunista állam legújabb és leghatékonyabb fegyvereit. Az amerikai hírszerzés információi szerint ezt követően Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun között is történt levélváltás.