Oroszország azt tervezi, hogy egész évben hajózhatóvá teszi az Északi-tengeri útvonalat – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön, felvázolva egy sor, az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék infrastruktúrájának bővítését szolgáló intézkedést. Az elnök ismét elutasította azokat az állításokat, hogy az ország új mozgósításra készülne, de kénytelen volt válaszolni több más, az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre is.
Az orosz elnök csütörtökön kijelentette, készen áll a Kijevvel való tárgyalásokra, holott korábban elutasította ezt, amíg Ukrajna augusztus elején indított kurszki offenzívája zajlik.
Jó hangulatban, melegen üdvözölte egymást első találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor a Vlagyivosztok melletti Russzkij-szigeten.
Mire az utazó Moszkvából Vlagyivosztokba ér, megtapasztalja, hogy gondolnak az oroszok az „EU-s ellenségre” Mintha személyesen küldenénk a tankokat Ukrajnába, az oroszok ellen.