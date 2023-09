M.A.;

2023-09-05 16:08:00

Nyílt levélben álltak ki elbocsátott oktatóik mellett a Metropolitan egyetem hallgatói, petíciót is indítottak

Elvárják, hogy az intézmény adjon nyílt tájékoztatást arról, miért szüntették meg Murai András munkaviszonyát.

Nyílt levelet küldtek az intézmény dékánjának a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Kommunikáció- és Médiatudomány mesterszakos hallgatói, továbbá egy petíciót is indítottak – írja a hvg.hu. Az ügy előzménye, hogy – mint arról a Media1 beszámolt – kiderült: a dékán a félév kezdete előtt néhány nappal váratlanul megvált Murai Andrástól, a Kommunikáció és Médiatudomány szakot is magába foglaló Kommunikációtudományi Intézet és egyben az Újságírás Központ vezetőjétől. Két oktató, Gócza Anita újságíró és Gayer Zoltán főiskolai docens is elvesztette az állását.

A nyílt levélben az áll, hogy a hallgatók a szakmai képzés jövője és színvonala szempontjából jelentős veszteségként élik meg az egyetem döntését Murai András és oktatótársai elbocsátása miatt.

– Aggodalmunkat fejezzük ki azért, hogy az eddig megszokott és részünkről az egyetemtől elvárt szakmai színvonal ezt követően várhatóan jelentősen csorbul, a képzés jövője bizonytalanná vált – teszik hozzá a hallgatók.

A hallgatók elvárják, hogy az intézmény adjon nyílt tájékoztatást Murai András munkaviszonya megszüntetésének valós okairól, és gyakorlati információt a két hét múlva kezdődő szemeszter tartalmáról, beleértve az oktatók személyét és az általuk tanított tárgyakat is.