2023-09-06 10:01:00

Galvani híd, körvasúti megállóhelyek, Gellért-hegyi közpark – Fejlesztéseket vont vissza az Orbán-kormány

Az indoklás szerint „a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében” döntöttek így.

Több fejlesztési programot is törölt „a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében” a kormány, az erről szóló rendeletet és határozatot a hvg.hu vette észre a kedd esti Magyar Közlönyben.

Egyebek közt törölték a feladatok közül

A vasúti fejlesztések közül visszavonták a korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított tételeket:

Ugyancsak hatályon kívül helyezték a debreceni velodrom, a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye és a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházás kiemeltté nyilvánítását.

Visszavonták a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló határozatot is. Ezzel kapcsolatban a minap az Mfor cikke alapján lapunk is megírta: már évek óta befejezetlenül állt a kormányzati adatközpont épülete, amikor tavaly szeptemberben Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese bejelentette, hogy a költségvetési megszorítások miatt felfüggesztett beruházások listáján szerepel ez a fejlesztés is. A nyilvános adatbázisból pedig most kiderült, hogy július 16-án elindult a Nemzeti Adatközpont Kft. végelszámolása is.