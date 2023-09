B.Z.;

2023-09-07 20:55:00

Itt a videó, a farokrotor meghibásodása miatt zuhanhatott a Balatonba a rendőrségi helikopter

A farokrotor-meghibásodás a balesetek leggyakoribb oka helikoptereknél, különösen az MD 500E típusú, valószínűleg ősöreg rendőrségi gépeknél.

Kilencvenkilenc százalék, hogy a farokrotor hibásodott meg csütörtökön azon az MD 500-e típusú rendőrségi helikopteren, amely csütörtök délután zuhant a Balatonba Balatonszéplak és Zamárdi partjainál – állapították meg szakértő forrásaink a délután közzétett videó alapján.

Biztosat természetesen még nem lehet mondani, a Közlekedési Hatóság Repülésbiztonsági Osztálya most vizsgálja ki az ügyet, ám a videófelvétel alapján már most elég egyértelműnek tűnik, hogy farokrotor-meghibásodás történt. Egyértelműen erre utal, hogy a helikopter sokáig teljesen rendben haladt, tartotta a pozícióját a levegőben, aztán egyik pillanatról a másikra felborult az egyensúlya, végül spirálszerű lejtmenetben a tóba zuhant.

A helikoptereket a farokrotorjuk tartja egyensúlyban, az szabályozza a dőlésszögüket, így a farokrotor-meghibásodásnál azonnal destabilizálódnak, az egyedül, ellenerő nélkül dolgozó főrotor munkája miatt tipikusan a videón is látható mozgással kezdenek el zuhanni. Ez jelenti a szerencsét is a szerencsétlenségben, a spirálszerű lejtmenet ugyanis fékezi a helikopter sebességét és növeli a túlélés esélyét, ellentétben egy repülőgépek balesetekkel, a repülőgépek ugyanis egyre gyorsulva csapódnak a földbe, A helikopterek ülése is olyan kialakítású, hogy az ilyesfajta becsapódások esetében elnyelje az energiát, ráadásul a Balaton felett dolgozó rendőrségi helikopterek személyzete egyben vízi biztonsági képzést is kap, azaz becsapódás esetén is szó szerint megúszhatja a balesetet.

A farokrotor-meghibásodás a balesetek leggyakoribb oka helikoptereknél, a munka a 30 százalékát végző, a többi alkatrészhez hosszú tengelyeken, több áttéten keresztül kapcsolódó kis szerkezetre ugyanis óriási terhelés hárul, sok olyan fogaskerék, csapágy, tengely van benne, amely felmondhatja a szolgálatot. Ez különösen az MD 500E-hez hasonló, valószínűleg ősöreg rendőrségi helikopterekre igaz.

Az ORFK korábbi hivatalos bejelentése szerint a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának tervezett gyakorlata zajlott, amikor csütörtökön egy perccel háromnegyed három előtt MD 500E típusú helikopter Balatonszéplak közelében a tóba zuhant a parttól csaknem 300 méterre. A helikopter kétfős személyzetének egyik tagja sem szenvedett komolyabb sérüléseket.