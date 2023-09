nepszava.hu;

korrupció;Észak-Korea;Egyesült Államok;diplomácia;Kijev;árulás;Jakarta;orosz-ukrán háború;

2023-09-07 22:32:00

Az ukránok elfogtak egy krími árulót, Oroszországban tábornokot tartóztattak le korrupció vádjával

Az Egyesült Államok külügyminisztere egy kijevi bunkertúrán vett részt, az amerikai alelnök Jakartában óva intette Oroszországot és Észak-Koreát az esetleges fegyverszállításoktól, az ukrán elnök pedig a brit kormányfővel telefonon tárgyalt orosz agresszió elleni lépésekről.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter nem csupán villámlátogatásra érkezett Kijevbe szerdán – derült ki a Sky News csütörtöki háborús tudósításából, amely szerint a washingtoni diplomácia vezetője aznap az ukrán főváros egyik légvédelmi bunkerét is bejárta. A lap megjegyzete, Blinken az első magas rangú amerikai tisztviselő, aki Kijevbe látogatott az ellentámadás június eleji kezdete óta, és már érkezésekor bejelentette, az Egyesült Államok újabb, több mint 1 milliárd dollár értékű háborús segélycsomagot küld ismét Ukrajnának, s annak részeként korszerű légvédelmi rendszereket. Vendéglátó ukrán kollégája, Dmitro Kuleba arról is beszámolt, hogy megállapodtak: az Egyesült Államok ATACMS nagy hatótávolságú rakétákat szállít Ukrajnának, s az ország „felfegyverzése megvédi a világot a Kreml agressziójától”.

Kamala Harris amerikai alelnök ugyan az indonéziai Jakartában tartózkodik Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozóján, de ott is csak az orosz-ukrán háborúról nyilatkozott, figyelmeztetve: „Hatalmas hiba lenne, ha Észak-Korea fegyvert szállítana Oroszországnak” Ukrajna ellen, mert ezzel mindkét ország még jobban elszigetelődne, nem mellékesen az oroszok ezzel saját gyengeségüket támasztanák alá. Amerikai tisztviselők szerin ugyanis előrehaladott tárgyalások zajlanak a két ország között, ráadásul Kim Dzsong Un azt tervezi, hogy még ebben a hónapban Oroszországba utazik, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal a fegyverüzlet véglegesítésére.

A diplomáciai nagyüzem azonban nem állt le csütörtök délután sem, amikor is Rishi Sunak brit miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij elnökkel, aki megerősítést kapott, hogy Nagy-Britannia a G20-országokkal együtt felgyorsítja lépéseit az orosz fekete-tengeri gabonablokád ellen. Sunak ugyancsak a korábban tapasztalt „állhatatos támogatást” ígérte meg Zelenszkijnek a fegyveres támogatásban, különösen, hogy elismerte az ukrán ellentámadás csatatéri sikereit.

Az elmúlt hetekben az ukrán és az orosz oldalon is folyamatossá váltak a dróntámadások, lapunk beszámolt arról, hogy szerda este robbanások rázták meg Rosztovot, és az oroszok megint Duna-menti ukrán kikötőt támadtak, s az ukrán légierő közölte, hogy 25 Sahíd drónt lőtt le a 33-ból, ezek többnyire az Odessza környéki területeket vették célba. Csütörtökön is folytatódtak a harcok, amelynek eredményeként az orosz megszállás alatt álló Zaporizzsja megyében egy toronyház tetején lőtt ki egy célpontot az ukrán hadsereg, jelentések szerint egy orosz katonai kamerát megsemmisítve.

Alekszandr Bogomaz, a dél-oroszországi Brjanszk régió kormányzója arról számolt be, hogy most ott is ukrán drónok csapódtak be egy ipari területen, s az egyik helyen tűz is keletkezett, és bár a tűzoltók mellett a mentőszolgálatokat is is riasztották, áldozatokat nem követelt a csapás.

A háborúkban a megtámadott és a támadó fél is gyakran küzd belső ellentétekkel, elkövetett bűncselekményekkel árulásokkal. Ilyenből is van szép számmal mind Ukrajnában, mind Oroszországban. Előbbire példa, hogy csütörtökön az ukrán titkosszolgálat (SZBU) letartóztatta azt a férfit, akit csak „krími árulóként” emlegettek, és az oroszok helyett a sajátjait lőtte még tavasszal. Az SZBU adatai szerint a Krímben született férfi tavaly év végén csatlakozott az orosz 810. tengerészgyalogos dandárhoz, és közvetlenül az ukrán csapatok állásait lőtte géppuskával és kézi páncéltörő gránátvetővel. Bíróság elé állítják, s tettéért életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.

Az oroszoknál csütörtökön szintén letartóztattak egy katonát, Konsztantyin Ogienko vezérőrnagyot, az 1. különleges célú légi- és rakétavédelmi hadsereg vezetőjét, akit korrupcióval vádolnak, és ha bűnösnek találják, akár 15 év börtönt is kaphat. A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint a tábornok egy szervezettől több mint 1,8 millió forintnak megfelelő összegű rubelt fogadott el egy földterületért, amelyet az ígéret szerint elfoglalt volna a katonáival. Ogienko ártatlannak vallotta megát, ennek ellenére november végéig letartóztatásban marad. Közben az orosz állambiztonsági szolgálat, az FSZB őrizetbe vett egy katonai repülőgép-alkatrészekkel kereskedő csempészcsoportot, amelynek tagjai Ukrajnában és Közép-Ázsiában is tevékenykedtek. A hatóságok több mint 1000 katonai repülőgép-felszerelést foglaltak le, és olyan dokumentumokat találtak, amelyek a hírek szerint azt bizonyítják, hogy a csoport ukrán repülőgépeket és helikoptermodulokat javított.