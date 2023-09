Szalai Anna;

vasút;Balaton;MÁV;káosz;

2023-09-08 06:45:00

Vasúti menetrend: drága felújítás után gyors összeomlás

A csütörtöki vasúti káosz egy nappal azután következett be, hogy Lázár János közlekedési miniszter kirúgta a MÁV pályaműködtetésért felelős, illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettesét.

Teljes káosz alakult ki a balatoni vasútvonalon műszaki hiba miatt csütörtökön. A MÁV közlése szerint a biztosítóberendezés romlott el a székesfehérvári állomáson, emiatt álltak le, torlódtak fel a vonatok „a kapcsolódó vasútvonalakon” is. A vasúttársaság másfél órás késésekre, járatkimaradásokra figyelmeztette az utazókat.

Az utóbbi időben megsokasodtak a műszaki hibák a vasúttársaságnál. Eddig jobbára az évtizedek óta fel nem újított szakaszokon és az öreg szerelvényekkel akadtak gondok, de ez az eset már más. A fehérvári állomást ugyanis nem egészen hét évvel ezelőtt újították fel a kapcsolódó vasúti pályaszakasszal együtt, 32 milliárd forintért. A 2016-ban, nagy csinnadrattával átadott állomáson Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként, a térség fideszes ország­gyűlési képviselőjeként még külön ki is emelte beszédében az új biztosítóberendezést. Úgy fogalmazott: „A most átadott új vasúti pálya és a huszonegyedik századi biztosítóberendezés összehangolja a vonatok közlekedését, és ezáltal biztonságosabbá is teszi a forgalmat.”

A 32 milliárd forintos beruházással elkészült vasútállomáson felújították a teljes vágányrendszert, a peronokat, az utasátjárókat, a villamos vezetékeket is. Ezzel Nyugat-Magyarország legkorszerűbb állomása lett a fehérvári, amely egyben e térség legnagyobb forgalmát bonyolítja le.

A tegnapi eset kapcsán Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár – aki az üzemzavar miatt nem tudta megtartani előadását a Közlekedéstudományi Egyesület balatonfenyvesi konferenciáján – a Facebook-oldalán azt írta: ismét személyesen is szembesülhetett azzal, ahogy

Szerinte a sorozatos üzemzavarok miatt egyre többen – főleg, ha időre mennek – jutnak arra a következtetésre, hogy inkább autóval kellene útnak indulniuk, pedig épp ezt kellene elkerülni. Vitézy Dávid ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy Székesfehérvár állomás biztosítóberendezését egy európai uniós beruházásban néhány éve cserélte vadonatújra a MÁV.

A csütörtöki vasúti káosz egy nappal azután következett be, hogy Lázár János közlekedési miniszter kirúgta a MÁV pályaműködtetésért felelős, illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettesét, miután a múlt héten sebességkorlátozást kellett elrendelni a Budapest–Hegyeshalom-vonalon a pálya rossz állapota miatt. A MÁV-vezetés pluszforrást kért a felújításra. Lázár erre visszavágott: „Aki egy 800 milliárdos kasszában nem talál meg 32 milliárd forintot most, amivel majd később elszámolunk, az tegye le a lantot.”