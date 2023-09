P. L.;

MÁV;Lázár János;Vitézy Dávid;menesztések;Csepreghy Nándor;hegyeshalmi vonal;

2023-09-06 17:28:00

Lázár János kirúgta a MÁV két vezérigazgató-helyettesét

Megoldás helyett a keménykedést választja a tárcavezető.

Menesztette Lázár János építési és közlekedési miniszter a MÁV pályaműködtetésért felelős illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettesét, Virág Istvánt és Bádonfainé Szikszay Erzsébetet - értesült a hvg.hu, amit Csepreghy Nándor miniszterhelyettes megerősített.

A döntésre azt követően került sor, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon sebességkorlátozást vezettek be a pálya rossz állapota miatt, a Lázár-féle minisztérium ugyanakkor nem óhajt pénzt biztosítani az évek óta szükséges felújításra, noha a vasúttársaság vezetése arra kérte őt, szerezzen forrást Varga Mihály pénzügyminisztertől a Bécsbe tartó Budapest–Győr–Hegyeshalom vonal egy szakaszának felújítására. Lázár a kormányzati támogatás helyett már akkor is fenyegetőzött: „Arra szeretném kérni a sajtón keresztül a MÁV vezetését, hogy ne okoskodjon, hanem csinálja azt, amire utasítottam, garantálja az emberek biztonságát, azonnal kezdjék meg a helyreállítást” - hangzott a tárcavezetői ukáz, hozzátéve „aki egy 800 milliárd forintos tömegközlekedési kasszában nem találja meg a 32 milliárd forintot most, amivel majd később elszámolunk, az tegye le a lantot”.

A Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszon 100 kilométer per órás ideiglenes sebességkorlátozást kellett bevezetni augusztus 24-től a pálya rossz állapota miatt. A lassújel bevezetése azért keltett feltűnést, mert egy „kirakatvonalról” van szó: ez az ország egyetlen olyan vonala, ahol normál esetben akár 160 kilométer per órás sebesség is elérhető.