2023-09-08 13:45:00

ORFK: alkalmas volt a repülésre a Balatonba zuhant helikopter

Azonban azt csak a vizsgálatok után lehet megmondani, hogy konkrétan mi okozta a balesetet.

A parancsnoki kivizsgálás megállapításai szerint a helikopter minden előírt technikai felkészítésen, vizsgán, éves és időszakos karbantartáson részt vett, azokon megfelelt, repülésre műszakilag alkalmas állapotban kezdte meg a gyakorlatot - mondta el pénteki, rendkívüli sajtónyilatkozatában az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, csütörtökön délután háromnegyed négykor, Balatonszéplak közelében tisztázatlan okokból a tó vizébe zuhant. egy rendőrségi helikopter. A kétfős személyzetet egy a közelben lévő hajó mentette ki a vízből, majd partra szállítottál őket. Egyikük sem sérült meg a történtek során.

Gál Kristóf tájékoztatása szerint a roncsot kiemelték a vízből, s ezzel együtt megkezdődött egy parancsnoki kivizsgálás is. Ennek során az is kiderült, hogy mindkét pilóta az összes szükséges képesítéssel, repülőorvosi minősítéssel is rendelkeztek, a repülési feladat végrehajtására az előírásoknak megfelelően felkészültek.

Egyúttal jelezte, a rendkívüli légiügyi eseményekre vonatkozó eljárásrendnek megfelelően a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya hivatalból eljárást indított. A repülőesemény vizsgálatát katonai légügyi hatóságként a Honvédelmi Minisztérium állami légügyi főosztálya és állami légiközlekedési balesetvizsgáló osztálya közösen folytatja. Vizsgálatuk lezárásáig a légibaleset bekövetkezésének okáról megalapozott kijelentés nem tehető - zárta szűkszavú nyilatkozatát Gál Kristóf.