Rosznáky Emma;

ARC plakátkiállítás;

2023-09-08 19:16:00

„Nincs gyűlölet, helyzetjelentés van”

Visszakapjuk a szovjet-korabeli címert, Varga Judit bújik meg a szókirakóban, propagandaplakáton az oktatáspártiak – a 23. ARC kiállításon jártunk.

Mire készülsz? – ez volt a 23. ARC közérzeti kiállítás hívószava, a kritikus szellemű plakátok pedig ismét belakták a a Bikás parkot. „Vannak, akik szerint a mesterséges intelligencia átveszi a hatalmat, és rabszolgasorba juttatja az egész emberiséget. Vannak, akik szerint ropira sülünk, és ez, valamint a vele járó tömeges vándorlás fogja kipusztítani az emberiség nagy részét. Vannak, akik a covidhoz hasonló, de még pusztítóbb világjárványra készülnek, ők őssejtet adnak le, előre kezeltetik magukat minden ellen, és felhalmoznak mindenből. Vannak, akik szerint a nukleáris világháború fogja tönkre tenni a délutánjukat, ők minden bizonnyal sugárvédelmi felszerelésben hajtják álomra a fejüket egy saját oxigénellátással működő sátorban. Vannak, akik tojnak az egészre, és jól bevásárolnak hétvégére valami akciósat. Vannak, akik csak vannak, és vannak, akik mást gondolnak az előttünk álló időkről. Szerinted mire érdemes készülnünk, mibe kapaszkodjunk, ha körbevesz a hiszti és a bizonytalanság? Vagy lehet, hogy nincs is hiszti, csak gyorsul az idő, vágtat a technológia, és manipulál a hatalom? Lehet, hogy van ok a bizakodásra, a jókedvre, az optimizmusra, csak meg kéne fogalmazni?” – olvasható az ARC pályázat felhívásában.

A szabadtéri kiállítást pénteken nyitották meg. Majercsik Johanna negyedjére zsűrizte a beküldött plakátokat, tapasztalatai szerint mindig a szeptembert megelőző 2-3 hónap közéleti eseményeit látjuk viszont az alkotásokon. Az idei felhozatalban találkozhatunk a könyvfóliázással, az élelmiszerek árának drágulásával, az oktatás siralmas helyzetével, a szülészetek nyitvatartási idejével, de jelen van a háború és a sorozás, sőt a nyírmártonfalvai lombkorona-sétány is. Idén a mesterséges intelligencia nem csupán témaként, hanem ténylegesen, a plakátok megalkotásában is a kiállítás részesévé válhatott. Majercsik Johanna a felvetésre, hogy ez megnehezíti az értékelést, úgy reagált: – Most még könnyedén ki lehet szúrni, ha valamit nem ember készített, lehet, hogy akár öt-tíz év múlva már nem, de nem gondolom, hogy az emberi csavaros észjárást bármilyen szinten tudná pótolni a gép.

Geszti Péter, az ARC kiállítás alapítója kiemelte: minél nagyobb a társadalmi nyomás, annál keményebbek a plakátok, az ötletgazda szerint a plakátok még nem vesztették el humorukat, de már egyre kevésbé lehet nevetni rajtuk. – Az ARC nem politikai képződmény, hanem egy független, civil szervezet, arra ad lehetőséget az állampolgároknak, hogy kreatívan, őszintén elmondják, hogy mi nyomja a szívüket. Az ARC plakátjaiban az a jó, hogy azt üzenik, attól, hogy nem értek veled egyet, még nem gyűlöllek. Itt nincs gyűlölet, helyzetjelentés van – összegzett.

Idén hétszáz pályamű érkezett be, ebből a hagyomány szerint százat választottak ki. A hagyományos pályázati kiírás mellé most csatlakozott egy másik is, az ARC +, amely Budapest 150. születésnapját hivatott ünnepelni. Ennek több díjazottja lett: Nagy Attila Stadionok metróállomás, Mátéfy Lilian és Oláh Viktória Azt mondták, így nem lesz meleg!, Bencsik Írisz Sokszínűek vagyunk, Csekk István Tömörített járatok, Lengyel Nóra Emese Legyek és Sárközi Regina Inez Pad című alkotása kapott elismerést.

A 23. ARC közérzeti kiállítás első helyezettje Nagy Borbála lett az Oktatáspártiak című plakáttal, amin a Háborúpártiak-propagandaplakát ellenzéki politikusait iskolás gyerekekkel helyettesítette. A második helyezettet az élelmiszerárak drágulása ihlette meg, a Súgd a fülembe azt! névre hallgató plakát Hajsz Tibor alkotása. Gallay-Nagy Krisztina lett a harmadik, az Útmutatás kezdőknek a könyvfóliázást teszi nevetségessé, a plakáton a fóliát eltávolító gyerek azonnal homoszexuális lesz. Horváth Luca Putyin játszótere című műve Újbuda kultúráért felelős alpolgármesterének különdíját kapta, az alkotás a gyermeki vizualitást kombinálja a háborús tematikával. A Borz-díjat – a legkedélyborzolóbb alkotás díját – Sipos Zoltán kapta Vissza! című plakátjáért, melyen a magyar zászló közepébe visszafércelik a szovjet szimbolikával bíró Rákosi-címert. Újbuda Fődíját Gyarmati Fanni Itt élned, halnod című alkotása kapta, melyen a Mi lesz itt? kérdésre Mi itt leszünk! a válasz. A szervezők kiemelték: nagyon fontosak a pozitív üzenetű plakátok az ARC-on.

Gyarmati Fanni úgy fogalmazott: „nem az az ország az erős, akinek a kormánya erős, hanem az, amelyiknek a népe erős”. A díjazottak közül egyébként sokan élnek külföldön, de a megnyitóra mind eljöttek.

Infó: Készülsz? 23. ARC közérzeti kiállítás. Budapest 150 ARC+ kiállítás. Budapest, XI., Bikás park, október 8-ig