MTI-Népszava;

Egyesült Államok;újraindulás;Nancy Pelosi;washingtoni kongresszus;2024;

2023-09-09 06:50:00

Nancy Pelosi 84 évesen is újra elindul az amerikai képviselőházi mandátumáért

A korábbi házelnök, a washingtoni kongresszus egyik legidősebb tagja szerint városának, San Franciscónak szüksége van rá.

Újraindul a 2024-es amerikai kongresszusi választáson Nancy Pelosi korábbi demokrata házelnök, az Egyesült Államok jelenlegi törvényhozásának egyik legidősebb tagja, aki márciusban töltötte be a 83. életévét. Döntését pénteken azzal indokolta a San Franciscó-i választási körzetének aktivistái előtt: „városunknak minden korábbinál inkább szüksége van ránk, hogy San Francisco értékeit és kilábalását előmozdíthassuk”.

Pelosi 35 éve képviseli a kaliforniai nagyváros körzetét a washingtoni törvényhozásban, ahol először 2007-ben választották képviselőházi elnökké, majd 2019-től idén januárig szintén ellátta a házelnöki feladatokat. A politikus tavaly novemberben jelentette be, hogy távozik az amerikai képviselőház éléről, miután a republikánusok szűk többséget szereztek a félidős választásokon. Ahogy akkor arról lapunk is beszámolt, a demokrata frakció vezetését is átadta, mondván „eljött az óra, hogy egy új generáció álljon a demokrata frakció élén”, de San Francisco képviseletéről nem mondott le. Városa azóta, különösen az az elmúlt hónapokban súlyos közbiztonsági problémákkal és ebből eredő gazdasági nehézségekkel szembesült. Ugyanakkor az amerikai politikában és közéletben éles vita bontakozott ki a törvényhozás tagjainak életkoráról, alkalmasságáról.

Az MTI most felidézte az idősebb képviselők nehézségeit, például augusztus végén egy sajtótájékoztatón mondat közben hagyta abba a beszédet a 81 éves Mitch McConnell republikánus szenátor, és láthatóan zavartan hosszabb ideig csak hallgatott. Aggályok merültek fel egy demokrata szenátorral, a 90 éves Dianne Feinsteinnel összefüggésben is, aki a jelenlegi kongresszus korelnöke, és aki egy súlyos betegség miatt hónapokon keresztül nem tudta ellátni feladatát.

Az sem titok, hogy a 2024-es elnökválasztási kampányban is téma lesz az életkor az idén ősszel 81 éves Joe Biden elnök újraindulása miatt. A héten jelent meg a CNN felmérése, amely szerint az amerikaiak 73 százaléka súlyos aggodalmat fogalmazott meg az elnök fizikai és mentális állapotáról, 76 százalék pedig nem gondolja, hogy Joe Biden még egy négy éves elnöki ciklust ki tudna tölteni.