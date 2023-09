M.A.;

Magyarország;Ukrajna;háború;menekültek;Semjén Zsolt;hadkötelezettség;

2023-09-10 11:52:00

Semjén Zsolt: Sem a hadköteles menekülteket, sem az adataikat nem adja ki Magyarország Ukrajnának

A menekültek szabadon eldönthetik, hogy itt maradnak, továbbmennek Nyugatra, vagy visszamennek Ukrajnába.

„Mi nem vizsgáljuk egyetlen ukrajnai menekültnél sem, hogy az ukránok szerint katonaköteles-e vagy sem. Magyarország nem adja ki őket Ukrajnának” – mondta Semjén Zsolt az atv.hu-nak.

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy minden Ukrajnából menekült személy szabad ember Magyarországon, aki szabadon eldöntheti, hogy itt marad, továbbmegy Nyugatra, vagy – ha ő úgy dönt – visszamegy.

– szögezte le.

Semjén Zsoltot az atv.hu azt követően kérdezte az ügyben, hogy a Do Rzeczy lengyel és az Exxpress osztrák lap is a napokban számolt be arról: Ausztria az első Európai Uniós ország, amelyik megtagadja a hadkötelesek kiadatását Ukrajnának. Sajtóinformációk szerint Ausztriában jelenleg mintegy 14 ezer 18-54 év közötti férfi tartózkodik, akik a háború miatt hagyták el a hazájukat.