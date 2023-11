P. L.;

ellenzék;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;Závecz Research;

2023-11-15 18:45:00

Závecz: Megállt a Fidesz népszerűségének csökkenése

A második legerősebb párt továbbra is a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk harmadik helyezése is stabil, de csökkent a népszerűségük.

Megállt a Fidesz népszerűségének hosszú ideje tartó csökkenő tendenciája, sőt enyhe növekedés tapasztalható a Závecz Research friss közvélemény-kutatásának szerkesztőségünk részére is eljuttatott eredményei szerint.

A reprezentatív felmérés szerint két hónapja a választókorú népesség 30 százaléka volt a kormánypárt híve, most 32 százalék, ez körülbelül 2,6 millió főt jelent. A második legerősebb párt továbbra is a Demokratikus Koalíció, szeptemberben 13 százalékon álltak, most 14 százalékon, ez nagyjából 1,1 millió főt tesz ki. A Mi Hazánk harmadik helyezése is stabil, de csökkenést mutat a népszerűségük: 7 százalékról 6 százalékra estek vissza, ez körülbelül félmillió ember. A Momentum maradt 5 százalékon, 400 ezres táborral. A Jobbik és az MSZP 1-1 százalékpontot javítva 4-4 százalékon állnak (300-350 ezer szavazó). Az LMP 2-ről 3 százalékra erősödött, az MKKP 4-ről 3 százalékra csökkent, így mindkettő párt körülbelül 250 ezres bázist tudhat magáénak. A Párbeszéd továbbra is 1 százalékos, ez valamivel 100 ezer fő alatti tábor. A parlamenten kívüli pártok közül szintén 1-1 százalékon áll a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt és a Jakab Péter-féle Nép Pártján - közölte a Závecz Research.

A mérés szerint a biztos pártválasztóknak jelenleg 48 százaléka szavazna a Fideszre, a DK-ra a szavazók 19 százaléka, a Mi Hazánk 8, a Momentum pedig 6 százalékot szerezne. Vagyis önállóan csak ők jutnának be a Parlamentbe. A Kutyapárt, a Jobbik és az MSZP 4-4-4 százalékot kapna, az LMP 3-at, a Párbeszéd 2-t, az MMN és a Nép Pártján 1-1-et.

Az elmúlt két hónapban főleg vidéken emelkedett a Fidesz tábora, a megyeszékhelyek csoportjában 5, a kis- és közepes városokban, valamint a falvakban 3-3 százalékpontot. Budapesten viszont tovább csökkent a népszerűségük, 4 százalékkal, ezzel most 24 százalékon állnak a fővárosban. A DK 18, a Momentum 13, az MSZP 6, az LMP 5, a Jobbik, a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt 4-4-4, a Párbeszéd 3 százalékon áll Budapesten.

A Fidesz támogatottsága a friss adatok alapján a megyeszékhelyeken 33, a többi vidéki városban 34, a falvakban 35 százalék.

Az adatfelvétel 2023. október 29-e és november 8-a között történt, a megkérdezett 1000 fő reprezentatív az ország 18 éves és annál idősebb lakosságára nézve. A hibahatár plusz-mínusz 3,2 százalék.