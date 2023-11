P. L.;

Gyurcsány Ferenc;ellenzék;LMP;DK;Ungár Péter;Márki-Zay Péter;Donáth Anna;Mindenki Magyarországa Néppárt;

2023-11-15 17:47:00

Márki-Zay Péter: Ungár Péter teljesen a Fidesz hatása alatt áll

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint teljesen mindegy, hogyan kampányol az ellenzék, mert diktatúra van és úgyis a Fidesz győz.

Nincs információja Márki-Zay Péternek arról, hogy Karácsony Gergely kampányát támogatják-e külföldről, de sok sikert kívánt neki - ezt az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje mondta az ATV Szigorlat című műsorában.

Márki-Zay Péter ezt követően arról beszélt, hogy míg a Fideszt korábban Soros György és az Európai Néppárt támogatta, ezzel szemben a Mindenki Magyarországa Mozgalmat csak külföldön élő magyarok és ennek ellenkezőjét a titkosszolgálat sem tudta bebizonyítani. Sőt, azt is kijelentette, hogy mindez a Fidesz készülő „szuverenitásvédelmi” törvényének is megfelelt volna, hiszen a pártokhoz nem jutott pénz az MMM támogatásából. A hódmezővásárhelyi polgármester mindazonáltal többször kifejtette azt is, hogy szerinte teljesen mindegy, hogyan kampányol az ellenzék, mert diktatúra van és úgyis a Fidesz győz.

Az interjúban ezt követően rátértek az ellenzék bírálatára. Márki-Zay Péter egyebek közt kijelentette:

Amikor visszakérdeztek, hogy nevesíteni tudna-e ilyen személyt, a korábbi miniszterelnök-jelölt Ungár Péter nevét vágta rá. Azt DK-s legendának tartja, hogy az előválasztás „füstös szobái” miatt nem Dobrev Klára nyerte az előválasztást, s hangsúlyozta, hogy a DK-nak soha nem volt többsége az ellenzéken belül sem, s az ellenzéki szavazók nagy többsége abban értett egyet, hogy az ellenzéknek akkor van a legtöbb esélye, ha nem Gyurcsány Ferenc, vagy a felesége az összellenzéki-jelölt.

Az árulózásról azt mondta, szerinte ki kell mondani, hogy vannak az ellenzéken belül, akik a Fideszt tartják hatalomban. Amíg Gyurcsány Ferenc az ellenzék, addig a Fidesz hátradőlhet, ebben közös az érdeke Orbán Viktornak és Gyurcsánynak, ezt az érdeket szolgálja jelenleg Ungár Péter.

Az LMP társelnöke szerinte akkor is hazudott, amikor azt mondta, hogy a korábbi miniszterelnök-jelölt jobbnak tartja a jelenlegi adórendszert, mint amit ők akarnak, ugyanis ő csak annyit mondott, hogy nem akar adóemelést, mert azt a Fidesz propagandagépezete ki tudná használni. Többszöri visszakérdezés alapján Márki-Zay Péter nem érzett ellentmondást abban, hogy diktatúrának tartja az Orbán-rendszert, de közben pártot alapítanak.

Az önkormányzati választásokra nézve a problémás településeken Márki-Zay szerint az ellenzéknek két lehetősége van: vagy megállapodnak, vagy előválasztást tartanak, mert ha két jelölt indul a Fidesszel szemben, az a Fidesz érdekét segíti. Ő maga hajlandó is előválasztásra Hódmezővásárhelyen.

Mint ismeretes, az ellenzéken belül újabban egy egyre élesebb törésvonal látszik körvonalazódni, miután Márki-Zay és a DK amúgy is meglévő konfliktusa mellé a Momentum részéről Donáth Anna egyre keményebben beleszállt Gyurcsány Ferencbe és pártjába, Ungár Péter ugyanakkor látványosan a DK irányába látszik elköteleződni. Lapunk is szemlézte azt a Válasz Online-nak adott interjút, amelyben az LMP társelnöke kijelentette, szívesen lenne „a DK SZDSZ-e, Gyurcsány Ferencet meg egyenesen Marc Chagallhoz és Mózeshez hasonlította a politikában.

Márki-Zay Péter interjúját követően Ungár Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában úgy reagált: „ez az ember több kárt tett a magyar ellenzéknek, mint bárki, akit a Fidesz le akarna fizetni” ilyen célból. Ennek példájaként az elevenítette fel, hogy a pártfinanszírozási ügy azzal indult el, hogy a korábbi miniszterelnök-jelölt beszélt erről, továbbá, hogy kijelentette, feles többséggel is lehet alkotmányozni. Emellett Ungár megismételte, hogy Márki-Zay szerint az egykulcsos adó jó.