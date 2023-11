Batka Zoltán;

Izrael;Svájc;focimeccs;Felcsút;Pancho Aréna;

2023-11-15 20:55:00

Komoly biztonsági készültség várta az Izrael-Svájc Eb-selejtezőre érkezőket Felcsúton

A helyszínen megjelent Balogh János országos rendőrfőkapitány is.

Nem meglepő módon komoly biztonsági készültség várta a Felcsúton rendezett Izrael-Svájc labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésre érkezőket.

Az Orbán Viktor háza szomszédságában található Pancho Aréna felé vezető kis utcák elé húzott kordonok előtt jó tucat rendőr illetve biztonsági őr posztolt. Utóbbiak – mint a helyszínen megtudtuk – a Fidesz rendezvényeit is rendszeresen biztosító Valton Security emberei voltak – héber feliratú mellényben.

A stadion előtt rengeteg rendőr posztolt, kéksapkás megyei egyenruhások és piros karszalagos készenlétisek is. Utóbbiak gépfegyverrel a nyakukban. Emellett a meccsen jelen voltak a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai is és nagy számban „civilek”, azaz nem egyenruhás rendőrök. A készültségre jellemző volt, hogy a helyszínen láttuk Balogh János országos rendőrfőkapitányt is.

Ugyanakkor a stadion felé vezető utcába a rendőrök csak a focimeccsjegyet kérték el az érkezőktől, a komolyabb biztonsági átvizsgálás a stadionba való belépéskor történt. Erre azonban viszonylag kevés idő maradt: a messze nem ekkora forgalomra méretezett felcsúti főutcán gyorsan torlódás alakult ki az autóval érkezők között. Különösen azért, mert a fociszurkolók mellett a közeli áruházlánci logisztikai raktárak kamionjai is estefelé indultak el.

„Ezt elméretezték, nem kicsit” – jegyezte meg epésen az egyik rendőr. Ráadásul a kocsisorban ott várakozott a svájci csapat busza is, akiket mindenképpen be kellett engedni. Jócskán érkeztek Izraelből is fociszurkolók, egy középkorú szőke hölgyet is megszólítottunk, akiről kiderült, hogy az izraeli csapat egyik csatárának az édesanyja. Másodszor volt Magyarországon, mint mondta, az itteniek nagyon barátságosak, kedvesek.

Michael – aki filmrendező-hallgató Kanadában – egy hatalmas izraeli zászlóval érkezett a mérkőzésre.

– mondta, aki szerint Orbán Viktorról Kanadában is lehet hallani. Azonban szerinte ebből nem sok minden érezhető Magyarországon, amely szerinte békés, kedves hely, ráadásul a helyiek kifejezetten szolidárisak a zsidókkal, Izraellel.

– ingatta a fejét Andreas, a negyvenes svájci szurkoló a felcsúti stadion bejárata előtt. Szerinte az izraeli válogatott azért választhatta a felcsúti stadiont a selejtezőre, mert a falusi környezetből kilógó stadion jól átlátható, jól őrizhető.