Omega-történet, vég nélkül

Napok óta zeng-zúg az internet és a hazai bulvársajtó: a Felcsútra tervezett Omega-koncert miatt szakad az emblematikus zenekar. Mihály Tamás basszusgitáros ugyanis nem hajlandó a Pancho Arénában fellépni, annak politikai stichje miatt. Ebben a mellékzöngében a zenésznek alighanem igaza van. Felcsúton azonban nem az Omega együttes játszik, hanem, ahogyan eddig is, a Mihály nélküli zenekar adja elő az Oratóriumot. Hogy Mihály is tagja az Omegának? Hát...