Tessely Zoltán eközben bejelentette, hogy folytatják az aláírásgyűjtést a focipályákon.
Csütörtök este talán 12 éves fennállása óta a legjobb mérkőzését játszotta a Puskás Akadémia az olasz Fiorentina ellen a labdarúgó Konferencialiga rájátszásának visszavágóján, a Pancho Aréna szervezői azonban tettek róla, hogy ne csak a futballra lehessen koncentrálni. A lila színben érkezők a beléptetésnél jártak pórul, a 2G szektorban pedig kaotikus székfoglaló alakult ki, ami nagy feszültséget okozott.
Az est házigazdája Ördög Nóra és Stohl András lesz, fellép a Neoton Família, valamint a Hooligans is.
Magyarország egy olyan békés, kiszámítható, Izrael-barát ország képét mutathatja, amely nehéz helyzetben segít a barátainak – jelentette ki kérdésünkre Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője.
A közel-keleti csapat szombaton a román válogatottat fogadja a Pancho Arénában.
A helyszínen megjelent Balogh János országos rendőrfőkapitány is.
Érdekes lehet elképzelni, vajon hogyan szólhattak a zenész slágerei a felcsúti arénában.
Az ősszel biztosan valamelyik európai kupasorozat csoportkörében lesz érdekelt a MOL Vidi labdarúgócsapata, melyet a fővárosban rendezendő mérkőzések után aligha panaszolnak be.
A fehérvári csapat 1:1-et játszott a jelenleg hazai pályaként használt Pancho Arénában. Marko Nikolics részben a pálya állapotára fogta az elvesztett pontokat.
A felcsúti Pancho Aréna bekerült a világ 12 legszebb labdarúgó-stadionja közé a FourFourTwo című szaklap által készített összeállításban.
A tavalyi 2,25 milliárd forinttal együtt az elmúlt öt évben összesen 9,047 milliárdot zsebelt be a társasági adóból juttatott, úgynevezett TAO-pénzekből Orbán Viktor miniszterelnök felcsúti focisulija. Nincs még egy olyan klub a magyar labdarúgásban, amely csak megközelítően ennyit kapott volna.
Nem áll jól a Puskás Akadémia szénája. Noha alig egy éve avatták fel a 3500 fős befogadóképességű Pancho Arénát, máris felújításra szorul. A futballpálya vízelvezető rendszerét és gyepszőnyegét ki kell cserélni. Erre a június 13-án megrendezendő Omega koncert kapcsán derült fény.
Napok óta zeng-zúg az internet és a hazai bulvársajtó: a Felcsútra tervezett Omega-koncert miatt szakad az emblematikus zenekar. Mihály Tamás basszusgitáros ugyanis nem hajlandó a Pancho Arénában fellépni, annak politikai stichje miatt. Ebben a mellékzöngében a zenésznek alighanem igaza van. Felcsúton azonban nem az Omega együttes játszik, hanem, ahogyan eddig is, a Mihály nélküli zenekar adja elő az Oratóriumot. Hogy Mihály is tagja az Omegának? Hát...
Utolsó állva maradt magyar együttesként az MTK női csapata ma este hat órától pályára lép az egyik nemzetközi labdarúgó klubsorozatban. A kék-fehér együttes az európai ranglista 10. helyén álló osztrák NöSV Neulengbach alakulatát fogadja a felcsúti Pancho Arénában (Tv: Duna World), ahol a Bajnokok Ligája legjobb 16 közé kerülésért zajló párharc odavágóját rendezik.
A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságának keddi döntése értelmében vasárnap 15 órakor rendezik meg a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójából elhalasztott Puskás Akadémia - DVSC-TEVA mérkőzést.
A heves esőzések miatt elmaradt a pénteki Puskás-Debrecen találkozó. Habár tényleg sok csapadék hullott alá, furcsa, hogy a tao-támogatásból nem futotta a Pancho Arénában megfelelő vízelvezető rendszer kiépítésére.
Közvetlenül a választások előtti és azt követő időszak körüli botrányok különös módon a művészeti piac újrafelosztásáról és az új arisztokrácia esztétikai (művészeti) elképzeléseiről is szóltak: az óriásplakátoktól a Seuso-kincseken át a Magyar Nemzeti Bank műtárgyvásárlásáig. Az ezekkel kapcsolatos beszédmódokban keveredett a rezsim önmeghatározása, saját magára irányuló nárcisztikus fantáziája, a politikai marketing, a politikai-társadalmi tartalom kihelyezése. Mindezeknek a jelenségeknek egyfajta művészeti-politikai foglalataként értelmezhető a felcsúti Puskás Akadémia Pancho Arénája is.
Nem tudták megrendezi a Puskás Akadémia és a DVSC-TEVA mérkőzését a labdarúgó OTP Bank Ligában.
"A Pancho Aréna nemcsak a mérkőzésekre várja látogatóit: munkatársaink szívesen megmutatják az érdeklődőknek a stadion különleges és exkluzív helyiségeit a díszpáholytól az öltözőig, a sajtótájékoztató-teremtől az elnökségi tárgyalóteremig. Azokat a helyeket, ahová a mérkőzéseken szurkolóként nem juthatnak el." Ez a reklámszöveg csalogatta Felcsútra munkatársunkat, így lett fizetős turista a jövő falujában.
A kicsiny falu nagy napra virradt. Éppenséggel történelmire. NB I-es futballmeccset helyben soha korábban nem rendeztek. A mostaninak is az volt a nagy kérdése, mennyire érdekli a felcsútiakat a Puskás Akadémia. Nos, a válasz: semennyire..
Lothar Matthäusnak és Pintér Attilának is lapot osztott Orbán Viktor. Azaz meghívót kaptak abba az illusztris társaságba – mintegy kéttucatnyi üzletember és politikus közé –, akik együtt nézik a meccseket a miniszterelnökkel - írja a Bors.
Orbán Viktor házának szomszédságában felavatták tegnap Felcsúton a Puskás Akadémia Pancho Aréna nevű, a falu lakosságának többszörösét befogadni képes stadiont. Előtte a névadó egész alakos bronzszobrát is felavatták. A környéken hatalmas volt a biztonsági készenlét, olyannyira, hogy az egyik biztonsági őr a kormányfő feleségét, Lévai Anikót nem ismerte fel és nem akarta beengedni saját házába.
Húsvéthétfőn megkapja végre áhított ajándékét Orbán Viktor miniszterelnök: háza szomszédságában elkészült a felcsúti labdarúgó stadion! A cirka 3800-4000 férőhelyes Pancho Arénát két év alatt építették föl, a hivatalos(nak mondott) adatok szerint 3,8 milliárd forintból, aminek túlnyomó része TAO-támogatásból jött össze. A hétfői megnyitóünnepség előtt a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia sajtónap keretében mutatta be a létesítményt.
Az idei Puskás Suzuki Kupa csúcseseményeként a rangos utánpótlástorna döntőjével húsvéthétfőn nyitja meg kapuit a Puskás Akadémia új stadionja, a felcsúti Pancho Aréna. A hetedik alkalommal kiírt U17-es viadal sorsolását hétfő délelőtt tartották meg, az eseményen részt vett Jesper Olsen 43-szoros dán válogatott, a Manchester United korábbi játékosa, aki az ausztrál csapatot készítette fel a tornára.